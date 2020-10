Adri Castro: «A fichaxe de Rolan foi unha sorpresa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 07/10/2020 16:03 h

Adri Castro no se rinde. El canterano del Dépor sigue trabajando para convencer a Fernando Vázquez y promete dar guerra a pesar de la competencia en el ataque (Beauvue, Rui Costa, Miku y Rolan). «Estou moi ledo. Estou na miña casa. A última fichaxe de Rolan foi unha sorpresa, pero voy seguir traballando. Como dixo onte Richard, se o míster non conta conmigo para algún partido teño a posibilidade de baixar co filial e dalo todo», explica.

Durante la pretemporada, Vázquez ha estado empleando dos delanteros en su sistema de juego. Adri Castro y otro más. El canterano dice entenderse muy bien con todos sus compañeros. «Enténdome moi ben con ambolos dous compañeiros. Miku e Claudio teñen moi bo nivel. Aínda non tiven a oportunidade de xogar con Rolan e con Rui so 45 minutos. Son grandes xogadores e non me será difícil entenderme tamén con eles», señala.

Sobre el último partido en Pasarón, Adri Castro se mostró contento por la imagen. «Sabíamos que o Pontevedra era un gran rival. Tenemos que sacar buenas conclusiones del partido, pero también las malas para corregirlas porque el inicio de temporada está ahí cerca. O equipo que fixemos é para ascender, pero o Pontevedra tamén. Imos pelexar con eles por estar arriba e con outros tamén», destaca.