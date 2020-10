Miku: «Cuando llama el Dépor todo lo demás pasa a un segundo plano»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

02/10/2020 11:09 h

La ambición de Miku y la del Dépor se han dado la mano en una temporada diferentes para ambos. La necesidad del club de reabrir la puerta de la Segunda División encaja como un guante en las aspiraciones del futbolista de recuperar su lugar en el fútbol español, después de tres años de experiencia en competiciones exóticas. «Cuando salí primaron aspectos económicos y en consenso con la familia nos fuimos y pasamos tres años maravillosos en los que conocimos lugares fantásticos y gente excepcional. Además, he competido y llevo tres años seguidos ganando la Liga. Pero ahora llegó el tiempo de volver a España y asentarme, y cuando llama el Dépor todo lo demás pasa a un segundo plano», ha afirmado el delantero antes del entrenamiento de este viernes.

El internacional venezolano, que en anteriores clubes ha jugado al lado de exdeportivistas como Lopo, Lafita o Juan Rodríguez, y que en el Rayo coincidió con el gallego Trashorras o fue entrenado por un histórico blanquiazul como Paco Jémez, ha reconocido que la meta de la temporada pasa por el ascenso. «No le podemos mentir a nadie. Es normal que durante la temporada vayamos a pasar altibajos, pero al final el único objetivo pasa por subir de categoría. Está claro que vamos a ser el rival a batir por todos, pero nosotros vamos a jugar por lograr el éxito y tenemos que saber gestionar esas emociones y que no nos dominen», ha explicado en su presentación antes del entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva de Abegondo.

Miku, que se ha comprometido hasta el 30 de junio y ha evitado marcarse una cifra de goles con la que desea acabar la temporada, ha afirmado que no le ha importado pasar un período de prueba antes de su firma y que Fernando Vázquez le ha pedido que se ponga en forma cuanto antes. «Intentaré estar a mi mejor nivel pronto. Necesito adaptarme, pero he seguido las cargas de trabajo de estas semanas y cada vez me encuentro mejor en el aspecto físico y espero que las sensaciones mejoren. En el amistoso del miércoles marqué un gol y la relación con los compañeros también me va a ayudar mucho», ha señalado.