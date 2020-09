Rui Costa: «Estoy aquí desde hace poco tiempo, pero me ha sorprendido todo»

0

28/09/2020 14:08 h

El portugués Rui Cosa fue presentado hoy como nuevo jugador del Deportivo pese a haber debutado ya este fin de semana en el amistoso ante el Racing Vilalbés. El debut fue un tanto amargo, ya que el exjugador del Alcorcó se lesionó. El atacante presenta una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha, según ha explicado el club coruñés en un parte médico, pero en la rueda de prensa de esta mañana quitó hierro a su dolencia. «Una pequeña lesión, pero en dos semanas estaré de vuelta para ayudar al equipo», aseguró.

El delantero, cuyos derechos eran propiedad del Oporto antes de que se certificase su pase al Dépor, se mostró sorprendido con su nuevo club pese a que reconoce que Laure, compañero de Costa en Santo Domingo, le explicó las dimensiones del club con detalle. «Estoy aquí desde hace poco tiempo, pero me ha sorprendido todo. Tiene todo lo que necesitamos para cumplir el objetivo. El Dépor es un equipo grande y no se puede quedar aquí», dijo incidiendo en repetidas ocasiones en su confianza a la hora de lograr el objetivo: «El Dépor no se puede quedar en la División en la que está. Es un club demasiado grande para quedarse aquí».

No mostró preferencia alguna a la hora de encajar dentro de un sistema ante la obligada pregunta rogando su autodefinición como futbolista. Dijo sentirse cómodo tanto como delantero referencia, como acompañado. «En mi carrera como profesional he jugado con dos o con uno y la verdad que me gustan los dos esquemas. Es una decisión del míster y lo que él quiera lo tenemos que hacer», resumió.