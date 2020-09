El Deportivo hace oficial el regreso de Uche Agbo

0

28/09/2020 18:21 h

El Deportivo hizo oficial este lunes el regreso de Uche Agbo al equipo. El centrocampista nigeriano de 24 años vuelve a las filas blanquiazules después de jugar ya la segunda mitad de la temporada pasada en el conjunto coruñés. Uche, que el pasado curso llego cedido por el Standard de Lieja, firma el contrato para las próximas cuatro temporadas.

El contrato del centrocampista no incluirá ninguna cláusula que facilite su desvinculación en caso de que el conjunto blanquiazul no consiga ascender esta campaña, tal y como confirmó Fernando Vidal en una entrevista concedida al diario As. El presidente del Deportivo también explicó que el salario del mediocentro nigeriano irá aumentando con el paso de los años, lo que hará muy complicado retenerlo en Segunda B.

Después de sus inicios en clubes de su país, el nigeriano dio el salto al fútbol europeo con el Udinese, que lo cedió durante dos temporadas al Granada, dónde jugó sobre todo en el filia. Después pasó a las filas del Watford inglés, que lo volvió a ceder al conjunto andaluz, con el que fue un asiduo en la campaña 2016-2017 en Primera División, en la que disputó 31 encuentros.

En el verano del 2017 fue traspasado el Standard de Lieja. En Bélgica completó una temporada y media antes de ser cedido al Rayo en la segunda mitad de la campaña 2018-2019, al Sporting de Braga en la primera mitad de la pasada y al Deportivo en la segunda. Ahora regresa al club coruñés, con el que se vincula con un contrato de larga duración.