Uche firmará un contrato hasta el 2024 no vinculado a un ascenso obligatorio

27/09/2020 22:29 h

Uche Agbo será jugador del Deportivo hasta el 2024 y el contrato no incluirá ninguna cláusula que facilite su desvinculación en caso de que el conjunto blanquiazul no consiga ascender esta campaña. Así lo confirmó Fernando Vidal, presidente de la entidad coruñesa, en una entrevista concedida al diario As, en la que aclara que el salario del mediocentro nigeriano irá aumentando con el paso de los años, lo que hará muy complicado retenerlo en Segunda B.

Borges, por varios años

También confirmó Vidal lo adelantado en su momento por La Voz de Galicia en cuanto al acuerdo para incorporar a Celso Borges. «Es un contrato de larga duración. De vinculación deportiva y posterior», aclaró el dirigente. Serán concretamente tres campañas, con otra opcional.

Queda por resolver la continuidad de Keko, a quien se le ha presentado una oferta para que se mantenga en la disciplina deportivista, pero todavía no ha decidido si la aceptará. En caso de que el extremo siga en A Coruña, restará incorporar al menos otro central.