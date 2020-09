El Deportivo Liceo arranca goleando al Igualada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

26/09/2020 22:35 h

El rival era duro, pero se saldó de la mejor manera. El Deportivo Liceo selló con un valioso triunfo su estreno en la OK Liga, con el Les Comes de Igualada como escenario principal. Los de Juan Copa se toparon con un Igualada serio y rocoso, como viene siendo habitual en el equipo de Cesc Linares. Los catalanes mantuvieron a raya al equipo coruñés a costa de aumentar sus estadísticas de faltas, que se elevaron a cinco cuando apenas habían corrido 10 minutos del reloj. Linares llamó a los suyos para un necesario tiempo muerto, pero lo que ocurrió posteriormente no estaba en los planes del técnico local. Nada más volver a la pista, fue Maxi Oruste el que inauguró la cuenta del Liceo gracias a una buena finalización.

Los pupilos de Copa habían logrado romper el hielo. El debutante verde Jordi Adroher dobló la ventaja cuando apenas quedaba tiempo para el descanso.

A los pocos minutos de la reanudación, Franco Platero vio una tarjeta azul que dejó a los de Juan Copa con inferioridad numérica temporal. Tras un tiempo muerto, Marc Grau puso el tercero. Con Platero de nuevo en la pista, el cuarto llegó al marcador a tres minutos del final.

Primer partido, primera victoria. La siguiente batalla será en el Palacio de los Deportes de Riazor el próximo viernes ante el Taradell.

💬 "Veníamos a una pista muy complicada y hemos hecho un partido muy serio".



✅ Declaracións do noso míster JUAN COPA tras o triunfo por 0-4 en Igualada. pic.twitter.com/VncS7c8Db3 — Hockey Club Liceo (@HockeyclubLICEO) September 26, 2020

Ficha técnica:

Igualada: Elagi Deitg, Ton Baliu, Bernat Yeste, Sergi Pla y Aleix Marimon (cinco inicial). También jugaron Marc Palau, Gerard Riba y Roger Bars.

Deportivo Liceo: Carles Grau, César Carballeira, Dava Torres, Franco Platero y Jordi Adroher (cinco inicial). También jugaron Maxi Oruste, Marc Grau y Roberto Di Benedetto.

Goles: 0-1 (Maxi Oruste, min. 19). 0-2 (Jordi Adroher, min. 24). 0-3 (Marc Grau, min. 37). 0-4 (Franco Platero, min. 47).

Árbitros: Jonathan Sánchez García y Ángel Tavera Bellido. Mostraron tarjeta azul al liceísta Jordi Adroher en el minuto 36 de partido.

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 1 de la OK Liga 20/21, disputado en el Complejo Deportivo Les Comes. Hubo presencia de público en las gradas.