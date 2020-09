Igualada, punto de partida del Liceo en una OK Liga renovada

0

La Voz de Galicia

25/09/2020

La competición vuelve para el Liceo. Los de Juan Copa arrancan el campeonato, de nuevo como único referente gallego ante el dominio catalán. Dos meses de trabajo a sus espaldas para afrontar las treinta jornadas por la pelea por el título de Liga.

El Igualada (20.30 h, OK Liga TV) será el primer rival a batir en un nuevo formato sin play off y con 16 equipos. Algo que supondrá más kilómetros y más gastos para el Liceo en sus obligados viajes constantes a Cataluña. «Estamos ilusionados por volver a competir. Es una temporada larga y esperamos que no haya ningún contratiempo», afirmó el técnico liceísta antes de poner rumbo a Igualada.

El conjunto verde viaja al complejo deportivo Les Comes con todos sus efectivos. Al sólido bloque que logró formar la pasada temporada se han unido dos fichajes de renombre: César Carballeira, un conocido de la casa que se fue hace dos años para ganar experiencia en el Reus, y Jordi Adroher, procedente del Benfica, todo un veterano repescado para la OK Liga desde el Benfica portugués.

Básquet Coruña y Liceo, unidos para lograr más aforo en el Palacio

Deportivo Liceo y Básquet Coruña han unido sus fuerzas para elaborar un protocolo conjunto y así poder albergar más público del que recoge la normativa vigente en el Palacio de los Deportes de Riazor.

La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade ya permite la asistencia de espectadores, en virtud a los acuerdos sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Dicha norma permite un 75 % de la capacidad permitida, con un máximo de 300 personas para lugares cerrados y de mil al aire libre.

Para poder ampliar el aforo permitido hasta el momento, desde la Xunta exigen la emisión de un protocolo propio analizando la situación de cada instalación. En el caso del Palacio de los Deportes de Riazor, una vez acordado por ambos clubes, será presentado al Concello de A Coruña y a la Secretaría Xeral para o Deporte que será la que tenga la decisión final. En caso de ser aprobado, barajan una cifra entre 1.000 y 1.200 personas por encuentro.

En el caso de la OK Liga, el primer partido del Liceo en casa se disputará el próximo 2 de octubre ante el Taradell, y desde la directiva solo contemplan poder acoger el máximo que establecen desde Sanidade hasta el momento. Por su parte, la primera jornada del Básquet Coruña en la pista del Palacio sería el 23 de octubre ante Tizona Burgos, para la que todavía no se conoce el número de aficionados que podrá acceder al Palacio.

Pendientes de lo que finalmente decida la Xunta, la exigencia de la que parte es que en ningún caso se sobrepase el 75 por ciento del aforo total y que el público permanezca sentado y con mascarilla, manteniendo una distancia física interpersonal de 1,5 metros -siempre que no sean convivientes-.

El protocolo que han redactado ambos clubes recoge la entrada y salida escalonada de público desde una hora antes del comienzo del encuentro con el objetivo de evitar aglomeraciones, con un horario asignado para cada aficionado. Por ello, las entradas serán nominativas y se anulará la venta en el propio Palacio. Además, antes de acceder a la pista, se tomará la temperatura a cada uno de los asistentes y se llevará un control de datos para saber quién accede y qué asiento ocupa. Cada punto de entrada contará con recipientes de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos así como alfombrillas para la desinfección del calzado, previo al acceso al asiento.

En las gradas, los espectadores se colocarán dejando un asiento libre entre ellos. Tampoco se podrán ocupar los asientos delantero y trasero y no estará disponible el servicio de cafetería ni se podrá comer o beber en las gradas.

Debut del Borbolla en su pista

El sueño del Borbolla arrancará esta tarde en el pabellón de Monte Alto. El recién ascendido a la máxima categoría el hockey femenino se estrena en su pista ante el Alcorcón (20.00 horas). Después de que la falta de sustento económico les impidiese hace dos años disfrutar del ascenso conseguido en la pista, el equipo de Santiago Martínez debutará con intención de consolidarse en la categoría y no perder la filosofía de familia que une a sus integrantes.