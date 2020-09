La picante campaña del Deportivo Liceo

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

23/09/2020 16:38 h

El Deportivo Liceo ha vuelto a sorprender con el cartel de su campaña de abonados. Si el del año pasado fue altamente reconocido por sus aficionados por su originalidad (mostraba un castell formado por trece catalanes y un niño vestido de verde coronándolo), el del próximo ejercicio no le va a la zaga. El Liceo vuelve a ser el único club de fuera de Cataluña que disputará la OK Liga. Con un añadido: que esta vez serán quince sus contrincantes y no trece. Y, para reflejar esta desigualdad, se muestra un dibujo lleno de pimientos rojos y amarillos, como los colores de la señera, y destacando en medio uno verde y hermoso de Padrón. El lema lo dice todo: «Axúdanos a gañar o campionato máis picante! Quince equipos cataláns vs un equipo galego. Nós contra todos. Axúdasnos? Abónate xa!».

Y es que, desde ya, el club coruñés busca el apoyo de la ciudad para afrontar una nueva temporada en su más difícil todavía contra el dominio catalán en el hockey sobre patines español. A pocos días de comenzar la temporada, el sábado en Igualada, el club ha puesto a disposición de sus aficionados los abonos, que se pueden adquirir a través de una plataforma en Internet.

Tres son las modalidades de abono. La primera cuesta solo 25 euros y es para socios individuales. La segunda, de 40 euros, es el carné familiar, válido para un máximo de 4 abonados; la última, es el carné de socio protector, que tiene un coste de cien euros. Todas estas vías dan acceso al Palacio, «siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan», explica el club. En este sentido, la entidad que preside Daniel Echevarría ya ha presentado a la Xunta de Galicia y al concello de A Coruña un protocolo para poder meter público en sus partidos, algo que parece probable que vaya a suceder el 2 de octubre a las 20.45 horas frente al Taradell, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la OK Liga.