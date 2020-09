La Mesa del Senado bloquea la petición para que el Gobierno explique si va a investigar la detención de Álex Bergantiños

0

Redacción / La Voz 23/09/2020 11:47 h

La Mesa del Senado no ha admitido a trámite una pregunta presentada por el senador Miguel Lorenzo para que el Gobierno explique en la sede parlamentaria si tiene previsto investigar las circunstancias que rodearon la detención de Alex Bergantiños, capitán del Deportivo. Es la única de las seis cuestiones planteadas por el parlamentario coruñés a raíz de lo acontecido en torno al partido entre Deportivo y Fuenlabrada que no han superado el tamiz del órgano que rige la Cámara Alta. El bloqueo se ha producido hasta en dos oportunidades. La pregunta se ha vuelto a reformular, pero si no pasa ese filtro, el Ejecutivo no deberá explicar si entrará a indagar sobre un episodio que un auto judicial calificó como «intempestivo y carente de un elemento objetivo y serio de prueba o indicio de criminalidad».

El portavoz del Partido Popular en la comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta, y senador por la provincia coruñesa, presentó una serie de cuestiones sobre el encuentro de la última jornada de la pasada liga en Segunda División y las consecuencias que de ese duelo se derivaron, tanto sanitarias como deportivas. Una de esas preguntas giraba en torno a los pormenores de la detención, en plena calle, del capitán deportivista Álex Bergantiños y el traslado urgente desde Madrid a A Coruña de dos agentes adscritos al Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas. La Mesa del Senado, con los votos a favor de los tres integrantes del PSOE y el representante del PNV, decidió que esa cuestión no debía ser respondida por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Los agentes se desplazaron pocas horas después de que se filtrase en medios de comunicación un mensaje de voz de Bergantiños a sus compañeros respecto al partido de fútbol que debían disputar Deportivo y Fuenlabrada. Lo detuvieron en una calle coruñesa en la mañana del 18 de agosto, y dos horas después, el futbolista quedó en libertad sin cargos tras prestar declaración. Dos días más tarde, el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña decretó el sobreseimiento y archivo del asunto.

«La Mesa entendió que estaba haciendo una valoración en la pregunta»

Miguel Lorenzo y María de las Mercedes Cantalapiedra, senadora por Valladolid, presentaron el pasado 1 de septiembre en el registro general del Senado seis preguntas sobre lo sucedido en torno al partido Deportivo-Fuenlabrada. Todas se admitieron a trámite y aguardan respuesta, incluso sobre una que interpelaba al Gobierno sobre el coste económico del desplazamiento de efectivos a A Coruña para detener al futbolista. Pero la pregunta que pretendía que se explicase si se iba a abrir una investigación se declinó. «El argumento fue que en el enunciado se aludía a que la detención era injustificada e intempestiva. Pero ambos son adjetivos empleados por la jueza en su auto», apunta Miguel Lorenzo, que agrega: «La Mesa entendió que estaba haciendo una valoración en la pregunta».

Así las cosas, los parlamentarios decidieron volver a redactar la pregunta rechazada, y el 15 de septiembre la presentaron de nuevo, con la cita textual del juzgado que calificaba de «sorprendente» la acusación realizada sobre Álex Bergantiños y su detención de «intempestiva».

«Mi intención tan solo es la de buscar luz y taquígrafos en este asunto»

La pregunta fue rechazada en la reunión de la Mesa del Senado de este martes, 22 de septiembre. «Mi intención tan solo es la de buscar luz y taquígrafos en este asunto porque entiendo que es una cuestión de justicia», detalla Miguel Lorenzo, que no sale de su asombro. «Ni soy socio ni accionista del Deportivo ni tampoco conozco personalmente a Álex Bergantiños. Pero estamos ante un asunto que me parece sangrante y creo que merece una aclaración por parte del Gobierno».

Texto de la pregunta del senador Miguel Lorenzo al Gobierno, rechazada por la Mesa del Senado:

Ante la polémica suscitada en la ciudad de A Coruña como consecuencia del partido de fútbol entre el Deportivo de A Coruña y el Fuenlabrada en la última jornada de la liga y todas las consecuencias que se produjeron a raíz de los hechos tanto sanitarias como deportivas, llegándose incluso a la detención del capitán del Real Club Deportivo de A Coruña por parte de dos agentes del CENPIDA trasladados desde Madrid, y con el fin de conocer y esclarecer lo ocurrido, y a la vista de los fundamentos del Auto de sobreseimiento y archivo dictado por la Jueza de Instrucción no 3 de A Coruña, que textualmente dice: «Por lo que resulta sorprendente la acusación realizada al Sr. Bergantiños de intentar alterar los resultados de la competición, procediendo a su detención de manera intempestiva, trasladando incluso efectivos policiales desde la capital para ello, sin practicare prueba alguna con jugadores del otro equipo por ejemplo».

¿Tiene previsto el Gobierno del Estado abrir una investigación sobre las circunstancias que rodearon la detención del capitán deportivista Álex Bergantiños, a la vista del contenido del Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña?

