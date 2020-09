Héctor Hernández: «Al Dépor no se le puede decir que no»

0

La Voz de Galicia EFE

21/09/2020 17:08 h

Héctor Hernández, nuevo jugador del Deportivo, ha asegurado este lunes en su presentación que al equipo coruñés, a pesar de haber descendido a Segunda B, no se le puede rechazar.

«Al Deportivo no se le puede decir que no, sea la categoría que sea. Es un grande de nuestro fútbol y me siento en la obligación de devolverlo a donde se merece», comentó en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

El lateral izquierdo indicó que el equipo coruñés afronta la temporada con «un reto muy importante en la cabeza», ya que el «objetivo claro» es el «ascenso».

Hernández acompañó al Deportivo a Segunda B con el Numancia, equipo que también perdió la categoría la temporada pasada y que, como el conjunto coruñés, reclamó su continuidad en LaLiga SmartBank al no haberse disputado la última jornada del campeonato en horario unificado por los casos de COVID-19 del Fuenlabrada, rival del cuadro blanquiazul.

«Fui uno de los afectados con el Numancia y eso adulteró la Liga, pero ya es pasado, debemos centrarnos en este año y conseguir los objetivos», incidió el futbolista.