Amigos del Deportivo en el camino de vuelta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Iván Antelo

21/09/2020 05:00 h

A muchos los cortaron antes de llegar al Fabril. Otros se perdieron en el último paso antes de llegar al primer equipo. Y ahora todos ellos cuentan las horas para volver a verse con su Deportivo. A ese que los acogió en su estructura de cantera y al que ahora se enfrentarán de tú a tú vistiendo la camiseta rival. Porque también habrá amigos en el empedrado camino de vuelta hacia el fútbol profesional.

Salamanca

Uxío, un deportivista en el exilio salmantino

«Nunca esperé jugar contra el Deportivo. Es frustrante. Soy del Dépor y me parece una injusticia tremenda todo lo que le ha pasado», explica de primeras el jugador del Salamanca, que ya se entrena con su equipo tras once meses de recuperación de una grave lesión de rodilla. «Pero los partidos que juguemos contra ellos los tomaré con mucha ilusión», agrega.

El delantero lucense, que abandonó el Fabril hace dos años, advierte de que su equipo aspirará también a las primeras posiciones. «La plantilla que tenemos es mitad española y mitad extranjera. El míster es nuevo, Sergio Egea, que estuvo en el Oviedo el año pasado y que viene a hacer su fútbol y no a dejar contaminarse», describe. «El máximo favorito es el Dépor y, como deportivista, quiero que vuelva al fútbol profesional cuanto antes. Luego hay una liga aparte con equipos como el Racing, Pontevedra, a ver el Coruxo, nosotros..», finaliza.

Coruxo

Alberto Domínguez, un portero que hizo carrera lejos de Abegondo

«Cuando estuve en el Albacete o la Ponferradina sí soñaba con poder enfrentarme algún día al Dépor, pero en Segunda. Nunca hubiera imaginado hacerlo en Segunda B», reconoce. El portero estuvo los tres años de juveniles y fue cortado tras el segundo en el Fabril, a pesar de haberse entrenado con el primer equipo. «Es el rival a batir y todos querrán ganarle. Como el Barça o el Madrid en Primera. Todos saldrán más motivados a jugarle. Un escenario como Riazor, al que no estamos acostumbramos, marcará diferencias», agrega.

Álex Ares, que cumplió etapa juvenil y se fue, y el entrenador Míchel Alonso, que estuvo en la secretaría técnica deportivista, también tienen pasado blanquiazul.

PONTEVEDRA

«Lo del Dépor duele»

En Pontevedra queda un jugador con pasado deportivista, Manuel Romay, tras la reciente desvinculación de Álvaro Naveira. El de Malpica todavía no se cree que vaya a jugar contra el Dépor: «¡Quién me iba a decir a mí que me iba a enfrentar a ellos en esta categoría! Soñaba con hacerlo, pero por méritos míos y más arriba», explica. «Soy del Dépor de siempre y esto duele. Sé que es fútbol, pero duele», agrega. «Pero bueno, se dio así y ahora vamos a intentar pelearle el play off. No solo a ellos, a todos», apostilla.

COMPOSTELA

Siete futbolistas que pasaron por Abegondo

El recién ascendido Compos se lleva la palma a la hora de hacerse con excanteranos del Dépor. Joel, Josiño, Samu y Roberto Baleato no pasaron de juveniles; mientras Juampa Barros y Sergio Pereira apenas gozaron de oportunidades en el Fabril y se fueron. El único que llegó a debutar en el primer equipo fue Bicho, que ahora se reencontrará con Fernando Vázquez como rival: «El míster me trataba con muchísimo cariño», reconocía el mediapunta de Sada hace unos años en La Voz. Jugó 6 partidos en aquel curso 2013-2014 en el que todavía era juvenil.

RACING

Repóker de futbolistas y Pablo López Vidal como segundo entrenador

El Racing también está poblado de excanteranos del Dépor. Fer Beltrán jugó algunos minutos con el Fabril siendo juvenil y Chema se fue tras su paso por el Laracha; Diego Rivas le dio un ascenso a Segunda B al filial en una tanda de penaltis; y tanto Quique Fornos como Seoane llegaron a debutar con el primer equipo. A ellos hay que sumar a Pablo López Vidal, extécnico de las categorías inferiores del Dépor y analista del primer equipo en la breve etapa de Seedorf, ahora en el cuerpo técnico de Emilio Larraz. «Para mí va a ser especial después de tanto tiempo en Abegondo, pero es extraño verlo en una categoría que no merece», explica Quique Fornos, al mismo tiempo que advierte: «Nuestro proyecto es también muy ambicioso, para optar a todo y ver hasta dónde llegamos».

«El nivel medio de este subgrupo es muy alto», avisa Jacobo Montes, técnico gallego del Guijuelo

En el subgrupo en el que el Deportivo abrirá la Liga el fin de semana del 18 de octubre, cuatro equipos no contarán con la presencia de ningún exjugador blanquiazul en sus filas: el Celta B, el Unionistas, el Zamora y el Guijuelo. Pero todavía queda mercado por delante como para evitarlo.

Eso sí, el banquillo del Guijuelo habla gallego: «Dejamos de un lado a la Cultural, el Valladolid B, el Numancia y el Burgos, cuatro rivales potentísimos, pero nos metieron en el subgrupo de los gallegos, que son muy fuertes. El Dépor, con lo que implica, el Racing que está haciendo equipo para jugar en la próxima Segunda B Pro, el Pontevedra también con una inversión potente, el Coruxo que apuesta por la estabilidad... Solo el Celta B es un poco incógnita aún, pero seguro que será temible. Lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. El subgrupo B es más desequilibrado. En este, el nivel medio es muy alto», explica Jacobo Montes, que alerta del «sobreesfuerzo económico» que están acometiendo muchos clubes en plena pandemia «para intentar entrar en Segunda B Pro».

En cuanto al Zamora, a pesar de su ascenso tardío desde la Tercera División, está confeccionando una plantilla con jugadores con experiencia en Segunda B, llamada a dar más de un disgusto a los teóricos favoritos a las tres primeras posiciones. Más dudas hay con el Unionistas y el Celta B, que aún tienen los equipos por hacer y conjuntar en esta pretemporada tan inusual de la pandemia. El filial, con una base de jóvenes que han acometido la pretemporada en las filas del primer equipo, se encuentra a la espera de fichar veteranía con la que convertirse en otro candidato más a la nueva categoría.