Lucho García: «No quiero ascender solo a Segunda, sino dejar huella»

18/09/2020 14:06 h

El nuevo portero del Deportivo, el colombiano Lucho García, afirmó este viernes en su presentación oficial en Abegondo que con su llegada al conjunto gallego, con el que firma para las próximas tres temporadas, afronta el «mayor reto» de su vida y que no solo quiere devolver al equipo al fútbol profesional, sino que también busca «dejar huella».

«Me considero una persona de retos y pienso que este es el mayor reto de mi vida. Desde que me comentaron el proyecto del Deportivo tuve ilusión, es una apuesta personal. Todos saben cuál es el objetivo y, si firmé por tres años, es porque no quiero ascender solo a Segunda A, sino dejar huella», afirmó en su presentación.

El portero colombiano, que llega al club blanquiazul tras desvincularse del Sevilla, se entrena estos días al margen del grupo debido a una lesión muscular que sufrió en los primeros entrenamientos con el Deportivo.

En el conjunto coruñés competirá por la titularidad con el exguardameta del Tenerife Carlos Abad, del que destacó sus «grandes cualidades» y por eso auguró «una disputa muy linda» por la titularidad. Lucho García se consideró un portero «rápido, fuerte en el uno contra uno» y que tiene «mucho por mejorar con el balón en los pies».

El guardameta reconoció que el ascenso a Segunda será «complicado» porque hay 102 equipos en la categoría y solo suben cuatro, pero se mostró optimista y dijo que «depende» de ellos mismos.

«Por mi experiencia, es una categoría muy complicada y no hay que fiarse, no hay favoritos. Debemos centrarnos en nosotros y no en los rivales, trabajar para nosotros día a día para demostrar que nos merecemos ascender», señaló el colombiano.