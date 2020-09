Borja Valle debuta en Rumanía con un gol desde el centro del campo

0

12/09/2020 19:49 h

A lo grande. Borja Valle no pudo escoger una mejor manera de debutar en la Liga rumana. El exdeportivista, de 28 años, marcó desde el centro del campo en su primer partido con el Dinamo de Bucarest que entrena el exfutbolista Cosmin Contra. El tanto, que dio el empate a su equipo (1-1) en la primera jornada del campeonato frente al Botosani, ya fue señalado como uno de los más firmes candidatos al gol del año en Rumanía y Valle, que entró al partido como suplente en el descanso en lugar del mediapunta Magureanu, fue elegido como el mejor jugador del partido.

El exdeportivista recibió el balón a unos 55 metros de la portería rival, se vio sin ningún rival cerca, levantó la cabeza y sorprendió con un disparo bombeado que el meta moldavo Pap, pese a que se lanzó a la desesperada, no pudo detener. En declaraciones recogidas en la web del Dinamo de Bucarest, el propio Borja Valle comentó su alegría al término del encuentro: «Nunca antes había marcado un gol así, estoy muy feliz de haber sacado un punto, estoy especialmente feliz por el equipo. Llevamos cuatro días juntos y estoy feliz. Ahora, desde la pandemia, los filiales ven el partido desde la grada. Vi salir al portero y tenía esto en la cabeza desde que salté al campo. Me gustó mucho el equipo de Botosani, con un juego rápido, pero todavía no estamos a un nivel tan bueno. Creo que estaremos cada vez mejor en los próximos partidos».

Borja Valle se despidió del Deportivo este verano con una emotiva carta en la que se declaraba eternamente agradecido al club. «Me voy tranquilo, me voy con dolor, pero en paz a la vez, sabiendo que me he dejado la vida cada segundo que he tenido esa camiseta encima de mí», afirmó en un escrito publicado en sus redes sociales y después de que se destacase como uno de los más firmes defensores del equipo coruñés tras el atropello sufrido en el caso Fuenlabrada.