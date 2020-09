Inés Rey cree que ha habido un intento de apropiación partidista en la petición de dimisión de la presidenta del CSD

0

11/09/2020 19:56 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha hablado de la declaración institucional aprobada de forma unánime en el pleno de este jueves en la que se reclamaba la dimisión o destitución de la presidenta del CSD, Irene Lozano, por el caso Fuenlabrada. «Voy a ser igual de dura e igual de clara. Creo que ha habido un intento de apropiación partidista de esto por parte de otros grupos políticos y a mí me parece muy triste», confesó Rey en declaraciones al programa Cita en María Pita, de Radio Voz. La regidora añadió que no le gustaron algunos de los comentarios que se hicieron en relación a este tema. «No se trata de sacar rédito político de esto y quien lo intente se está equivocando. Se trata de ponerse del lado de la ciudad. No se trata de atacarme a mí. Me parece tan infantil y pueril escuchar en un discurso de un portavoz municipal del PP decir que si yo me disfrazo de María Pita y me quito y me pongo el trajecito. Me parece absolutamente infantil y creo que no aporta nada. Hay que estar a la altura».

Sobre la petición de dimisión de su compañera socialista Irene Lozano, Rey indicó que «si en un momento determinado tengo que solicitar que dimita un cargo porque entendemos que le ha hecho daño a la ciudad, se pide con respeto institucional. Por cierto, no es el mismo respeto que nosotros hemos recibido por parte de ellos. Pero yo si lo mantengo y lo voy a hacer siempre». En este sentido volvió a cargar contra la formación popular: «Yo no sé si todos pueden decir lo mismo. Yo he reclamado inversiones a la Xunta y al Gobierno y me gustaría ver algún día al PP de A Coruña reclamar a ambos Ejecutivos, con independencia de quien gobierne. No sé si pueden decir lo mismo. Creo que no».

Sin embargo, el aspecto que más le dolió fue la reprobación al delegado del Gobierno, Javier Losada. «Yo le voy a ser sincera. Me dolió mucho tener que leer esa frase. Se lo digo así. Creo que no es justo porque no dijo exactamente eso. El delegado del Gobierno en este caso no ha tenido nada que ver con lo que ha pasado. Las decisiones que se han ido tomando no se han tomado en la Delegación del Gobierno. Es una frase en la que se le responsabilizaba de alguna manera a la Federación o a la Liga y se ha pedido, ha sido una declaración consensuada con el resto de partidos y a lo mejor debe preguntárselo a quien lo ha promovido, que ha sido el Partido Popular», sentenció.