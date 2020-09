La corporación municipal de A Coruña exige la dimisión o cese de la presidenta del CSD

0

10/09/2020 11:01 h

10/09/2020 11:01 h

La corporación municipal regresó esta mañana al salón de plenos, dos meses después de la última sesión. Y lo hizo en silencio. Durante diez minutos, los concejales permanecieron en pie en homenaje a las diez víctimas de violencia machista durante este verano. Inmediatamente después, la alcaldesa, Inés Rey, leyó una declaración institucional por el caso Fuenlabrada. Una declaración apoyada por todos los grupos y en la que se exige, entre otras cosas, la dimisión o el cese de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano.

En concreto, la corporación mostró «a sua solidariedade co capitán deportista, Álex Bergantiños, un exemplo como xogador, como capitán e como persoa, e un referente para o deportivismo pola súa implicación, determinación e entrega na defensa dos valores deportivistas, demandando do Goberno do Estado a apertura dunha investigación e a depuración de responsabilidades pola detención irregular de Álex Bergantiños».

También manifiestan los representantes políticos de la ciudad por unanimidad «o seu rexeitamento máis absoluto á actitude hostil mostrada pola Liga de Fútbol Profesional cara ao RCD, un dos seus membros fundadores e con maior palmarés, sen xustificación algunha».

También «o seu apoio a todas as accións legais que se impulsen para esixir responsabilidades por todo o acontecido. Esixir da LFP a reparación dos danos na imaxe da cidade que a viaxe do C.F. Fuenlabrada causou, e que tivo graves consecuencias económicas polo impacto no turismo e na hostelaría. Trasladando o apoio do Concello a este sector afectado».

📌Podedes ler aquí a declaración institucional sobre o caso Fuenlabrada asinada por todos os grupos👇 pic.twitter.com/0o7Zl6wpAp — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) September 10, 2020

Asimismo, se considera imprescindible que «a Presidenta do Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano Moreno, presente a súa dimisión, e de non facelo a que o Goberno de Estado proceda ao seu cesamento, por premiar coa súa decisión do 27 de agosto de apoiar unha liga de 22 equipos a quenesincumpliron as normas deportivas e sanitarias e castigar ás únicas vítimas que cumpliron con todo en todo momento, e converterse desde ese momento en cómplice dos reiterados incumprimentos da LFP e da SD Fuenlabrada, das manobras de Javier Tebas pai e de Javier Tebas fillo e dos seus escuros intereses familiares relacionados có CF Fuenlabrada».

Exigen por otra parte «que o Goberno do Estado inste ante o Consello Superior de Deportes a inhabilitación de Javier Tebas como Presidente da Liga de Fútbol Profesional». Por tanto, se exige la reprobación del presidente da LFP, Javier Tebas Medrano, «polos seus ataques e comentarios despectivos cara ao RCD, a pesar de recoñecer que foi o máximo responsable de permitir viaxar á expedición do CF Fuenlabrada á nosa cidade sendo coñecedor da existencia de varios contaxiados desde polo menos dous días antes e, por tanto, poñendo en perigo a saúde dos coruñeses, coa sua declaración como persoa non grata na cidade da Coruña». Y por último, exigir al delegado del Gobierno, Javier Losada, que rectifique «as súas declaracións nas que apoiaba a incomprensible actuación do CSD en lugar de defender ao RC Deportivo e a súacidade».