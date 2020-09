Beauvue renueva con el Dépor hasta el 2022

El guadalupeño advierte que celebraría un gol al Celta y pasa página de las lesiones: «Trabajo duro cada día para estar a tope»

Beauvue, el último debutante con la camiseta del Dépor, el futbolista de la eterna sonrisa, tiene mucha historia más allá de su pasado en el Celta. Nació hace 31 años en Guadalupe, la pequeña isla del Caribe de donde son originarias estrellas del fútbol europeo como Martial, Thierry Henry, Coman, Thuram, Anelka..., pero ha hallado su sitio en España.

—Me siento más caribeño que francés. Soy guadalupeño. Francia es un país que me gusta y me acogió de pequeño. Pero me gusta más España por la forma de ser de la gente y porque se parece más a mi cultura.

Seguir leyendo