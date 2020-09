Inés Rey insiste en que el CSD dé explicaciones sobre el caso Fuenlabrada

0

04/09/2020 16:48 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no está de acuerdo con las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. Rey afirmó este viernes que mantiene una «posición completamente diferente» a la de Losada, quien aseguró ayer que quienes tenían que dar explicaciones sobre lo sucedido en el caso Fuenlabrada eran la Liga y la federación, y no el CSD.

La alcaldesa, que ya se había mostrado muy crítica con el papel del CSD después de que este anulase, a través del TAD, la investigación de la federación que pedía el descenso adminstrativo del Fuenlabrada, se mostró hoy totalmente contraria a las palabras del representante del Gobierno.

«El delegado del Gobierno es el representante del Gobierno y por lo tanto esas declaraciones se circunscriben a ese ámbito y yo no voy a entrar en polémicas. Yo mantengo una posición completamente diferente, lo he remarcado a lo largo de este último mes y medio y la mantengo», apuntó Rey, que además señaló que «hay unos responsables» del viaje del Fuenlabrada a A Coruña el 20 de julio con casos de covid-19 en el equipo «y a 4 de septiembre no se han depurado responsabilidades de una actuación negligente, irresponsable y vulnerando todos los protocolos sanitarios que puso en riesgo a toda la ciudad».

«Yo voy a seguir manteniendo mi posición con independencia de lo que opinen en otras instancias», sostuvo la alcaldesa.

También se refirió a la moción que presentará el PP en el pleno de la próxima semana para solicitar la dimisión de la presidenta del CSD, Irene Lozano. «No tengo el texto de la moción, que se presenta, se registra y una vez que llegue al grupo se debatirá, se estudiará y, si consideramos que hay que introducir alguna modificación se hablará con ellos (PP), como hacemos con todas las mociones de todos los grupos que se presentan en los plenos con un objetivo, que es siempre actuar en beneficio de la ciudad», dijo.

Rey precisó que si se revisan «los plenos del último año prácticamente todas las mociones se aprueban y de esa práctica totalidad, la mayoría por unanimidad».

«Eso quiere decir que los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento tenemos un objetivo: la ciudad, mejorar la vida de los coruñeses. Eso es lo que nos ha guiado a todos este año, y no creo que vaya a ser diferente a partir de ahora al apoyar mociones», declaró.