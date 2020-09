Fernando Vázquez: «Non acepto que estemos en Segunda B»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

04/09/2020 15:06 h

Fernando Vázquez ha vuelto a azuzar al deportivismo para que no se conforme con la última resolución del Consejo Superior de Deportes y el descenso a Segunda B. «Eu non perdín as esperanzas ainda. Todo o mundo di que ocurreu, pero eu non acepto que estemos en Segunda B. Teño a miña esperanza. Non podo aceptar que estou en Segunda B sen ser xuzgado. Está ser xlgar se houbo vulneración da competición. Que un xuiz diga eso. O Deportivo ten que nter xustiza deportiva e xustiza ordinaria. Non vexo a xustiza deportiva. Que se pronuncien. Se houbo igualdad ou non. O xuiz instructor o dixo con claridade. A qué esperan para contestar. Esto non ten que ver con que o competente sexa o xuiz da Liga. Non podemos esperar máis. O Deportivo está en Segunda B sen ser xuzgado. Se cadra son un inxenuo. Teño esperanzas de que se nos faga xustiza, que se xulgue o noso caso», ha afirmado tras el entrenamiento de este viernes.

El técnico ha insistido en que, si finalmente tienen que competir en Segunda B, el Deportivo deberá afrontar esta competición con humildad. «Teremos que pensar que imos a unha categoría en que todo o mundo pode pensar que seríamos o Real Madrid ou o Barcelona. Temos mimbres para renacer, pero hai que falar da humildade. Adoita a pasar que cando non coñeces unha categoría tendes a menospreciala. Miremos os partidos de Copa, en que hai equipos de Segunda B que eliminan a outros de Primeira. Ou os meten en aprietos. Por moi Depor que nos creamos, temos que ter a humildade de que hai bos xogadores, bos adestradores e bos clubes. Vai ser moi difícil. É unha gran responsabilidade. Temos que construir un equipo. A moitos un empate en Segunda B lles parecerá unha derrota, pero hai que ter a humildade de saber que hai partidos que imos a perder e empatar, porque son parte da competición. Non menospreciemos. Debemos ter a humildade suficiente para autoanalizarnos. Así estaremos en disposición de subir a Segunda», ha señalado.

Al respecto de su cuerpo técnico, ha añadido que David Sánchez, quien hasta ahora formaba parte del cuerpo técnico como analista, será su segundo, además de que seguirá ejerciendo las labores de analista. Y acerca de Carlos Abad y Borja Granero, los dos primeros fichajes del Deportivo para la nueva temporada, ha señalado: «Estou encantado co que estamos a facer. A miña opinión é moi favorable sobre estas últimas incorporacións».