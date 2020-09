Borja Galán: «Tengo la sensación de haber descendido varias veces»

0

01/09/2020 15:48 h

«Estoy contento por mi regreso después de estos meses fuera. Afrontamos esta vuelta al trabajo con la mayor ilusión, deseando devolver al Deportivo rápidamente a Segunda». Así arrancó Borja Galán su primera comparecencia en sala de prensa tras retornar de la cesión en Santander. Vuelve para engrosar el plantel de un recién descendido, aunque no aclaró si su futuro está en A Coruña. «Tengo contrato en vigor con el club y mi idea a día de hoy es estar aquí, entrenar y ponerme lo más en forma posible», detalló. Sí dejó alguna pista, al referirse a sus próximas metas: «Soy el primero que tiene ganas de demostrar, de devolver la confianza que el club depositó en mí. Puede ser un año para crecer, para ser importante». «En los próximos días o semanas quedará más claro a dónde van los caminos de cada uno», reflexionó.

Se refirió además Galán a la situación en la que se encuentra, con especial atención al aspecto psicológico: «Ha sido un año duro. Tengo la sensación de haber descendido varias veces. He vivido tres o cuatro descensos y mentamente necesitábamos que se decidiera todo. En cierta forma ha sido una liberación saber dónde vamos a competir». Será en una categoría rediseñada. «Es un formato un tanto diferente y especial, no te puedes permitir unas semanas malas. Es un sistema bonito, pero duro, en el que no te puedes relajar en ningún momento», analizó el extremo. «Hay mucho equipo histórico, estadios y campos bonitos. Por suerte en este grupo hay estadios más de Segunda que de Segunda B. Es un aliciente positivo», concluyó.

También se refirió a su salida cedido al Racing a mitad de la pasada campaña, y cómo puede influir en su trabajo con el entrenador del Dépor: «Mi relación con el míster es excelente. En enero decidí salir porque no estaba teniendo las oportunidades que quería y decidimos que era lo mejor para mí ir a Santander con Cristóbal, al que ya conocía».