El Numancia carga contra el TAD e insta a la RFEF a evitar «el atropello que están sufriendo» el club soriano y el Deportivo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 27/08/2020 13:07 h

Tras la resolución emitida el pasado miércoles por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD), en la que declaraba que el Comité de Competición no podía decidir sobre el posible descenso administrativo del Fuenlabrada, el Numancia remitió este jueves un escrito al Secretario General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, en el que critica la decisión tomada por el Tribunal e insta a la Federación a tomar medidas al respecto.

«El CD Numancia de Soria, SAD, no sale de su asombro de la resolución dictada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte, pero en cualquier caso dicha resolución no resuelve dos cuestiones que afectan a nuestro club», explica el presidente del equipo, Moisés Israel Garzón en el comunicado. El Numancia entiende que esas dos cuestiones que deben resolverse consisten en determinar si «se ha producido una adulteración de la competición por la suspensión de solo un partido de la jornada 42, y no haber jugado todos los clubes con las mismas reglas aprobadas por la competición» y si «se han producido incumplimientos por parte del Fuenlabrada de los protocolos sanitarios de las Comunidades Autónomas afectadas , Madrid y Galicia, y las normas sanitarias del gobierno de España, que han llevado a la adulteración de la competición».

«Sería una aberración jurídica, que el Juez de Disciplina Social de la Liga, que no es Juez como el mismo afirma en su resolución, que no tiene facultad para la práctica de pruebas, como reconoce en su resolución, y siendo un licenciado en Derecho que percibe su compensación económica de La Liga, sea quien resuelva si se ha adulterado la competición o si se han vulnerado las normas sanitarias de las Comunidades Autónomas y del Gobierno poniendo en riesgo la salud de trabajadores del Fuenlabrada, de árbitros, de los empleados de la aerolínea y del hotel, y del resto de ciudadanos de Madrid y A Coruña al existir un brote», continúa el escrito.

El club soriano entiende que «simplemente leyendo el nombre de ambos organismos» implicados en la resolución del TAD, el Juez de Disciplina Social de LaLiga y el Comité de Competición de la RFEF, «permite sacar una conclusión: uno resuelve sobre la competición y el otro resuelve sobre la disciplina de los socios».

«Estamos seguros que la resolución parte de la premisa equivocada de que el Comité de Competición y el Juez de Disciplina Social resuelven sobre los mismos hechos, pero ello es un absurdo al estar dilucidándose hechos completamente distintos, con consecuencias diametralmente opuestas», sostiene el Numancia, a lo que añade que «sobre los dos puntos no resueltos por el Juez de Disciplina Social y por el TAD, debe resolver el Comité de Competición, porque nadie ha resuelto sobre ellos».

Soluciones en la reunión de este jueves

«Previamente a los recursos que correspondan por dicha aberración jurídica (adoptada con nocturnidad y alevosía) nos encontramos que esta tarde a las 17.00 se resuelve sobre la Liga de 24 clubes, incluyendo al CD Numancia de Soria y al RC Deportivo de la Coruña, y la solución sobre dicha cuestión no tiene nada que ver con lo resuelto por el Juez de Disciplina Social, que lo único que dice es que el Fuenlabrada ha cumplido los protocolos sanitarios de la liga», explica el club soriano.

El Numancia mantiene en su escrito que el cumplimiento por parte del Fuenlabrada de dichos protocolos «no afecta al asunto que se afrontará esta tarde de si se van a incluir 24 o 22 clubes en el calendario de la Segunda División de la temporada 2020-2021 por la grave adulteración de la competición».

Por ello, el club solicita a la RFEF que «traslade en la reunión de esta tarde al Consejo Superior de Deportes el contenido de este escrito» y que «defienda la justicia y la legalidad como lo viene haciendo hasta ahora, con todas las competencias que le vienen adjudicadas y que no pueden ser eliminadas por el Juez de Disciplina Social, ni por una resolución del TAD que no dictamina absolutamente nada sobre las cuestiones que se debaten en la reunión de esta tarde»

«La RFEF puede y debe usar todos aquellos medios a su alcance para que no se cometa el atropello al que está siendo sometida la competición y que están sufriendo el CD Numancia de Soria y el RC Deportivo de la Coruña», concluye el escrito del club.