El Deportivo exige la paralización de la liga en la justicia ordinaria

La Voz de Galicia P. ALONSO

27/08/2020 20:37 h

El Deportivo iba a llegar hasta el final en la defensa de sus intereses ante el desenlace adulterado de la Segunda División y los últimos reveses no hacen cambiar de estrategia a su consejo de administración. Agotada por ahora la vía de la justicia deportiva, acudirá de forma inmediata a la ordinaria. Se fija como lo más urgente, para mantener sus opciones de competir en Segunda A la próxima temporada, la paralización del inicio de la competición. Un asunto difícil, pero que el club no quiere dar por perdido. Lo exigirá en el contencioso-administrativo, en Madrid. En esa misma instancia tiene más frentes. Desde el Deportivo se siguen con máxima atención también los pasos que da la Federación Española de Fútbol (RFEF) en la justicia ordinaria.

SUSPENSIÓN CAUTELAR

La liga no puede empezar porque no se falló sobre la adulteración de la competición. El Deportivo pedirá la cautelar basado en varios argumentos. De entrada, considera que la adulteración de la última jornada, al no haberse jugado todos los partidos al mismo tiempo el 20 de julio (por un problema ajeno a su responsabilidad en el encuentro ante el Fuenlabrada), puede darle todavía una plaza en Segunda A. Es una obligación derivada de la circular 93 de la RFEF sobre uniformidad de horarios, pero el asunto no figura en la investigación abirta por el juez de disciplina social de la Liga. Como esa irregularidad se reclamará en la justicia ordinaria, y está pendiente de resolución, el club coruñés pide la paralización del inicio del campeonato. También añadirá que la discrepancia sobre el conflicto de competencias entre el Comité de Competición de la RFEF y el juez de la Liga no está resuelta, pues será la Federación la que la recurra, pues el Deportivo no puede hacerlo, al no ser parte en este tema. Entiende que Competición (o en su caso Apelación) le darán la razón en el expediente extraordianrio que contempla el descenso del club madrileño y la consiguiente permanencia del equipo coruñés, y que podría considerarse finalmente su competencia para resolver las irregularidades derivadas del caso Fuenlabrada (comunicación de positivos, viaje, ausencia de médico en la expedición...). El consejo de administración blanquiazul recuerda que la adulteración de la competición viene recogida en el informe del instructor federativo, y que la RFEF debería continuar con el procedimiento de Competición por si finalmente se le declarase competente.

JUEZ DE DISCIPLINA SOCIAL

Un archivo contra el que el club coruñés ya recurrió. El Deportivo, hace días, ya recusó al juez de disciplina social de la Liga, Manuel González Rivero, y también recurrió ante el TAD sobreseimiento que el órgano interno de la patronal decretó del caso Fuenlabrada. Es otro de los argumentos del club blanquiazul para pedir la suspensión cautelar del inicio de liga. Porque esa vía del juez de disciplina social tampoco está agotada.

DAÑOS Y PErJUICIOS

Exigencia de la reparación de los daños ocasionados. El Deportivo está convencido de que las injusticias cometidas contra él en el caso Fuenlabrada ya están mermando sus ingresos, y que los prolemas serán mayores cuanto más se dilate una posible resolución sobre su futuro en Segunda A. Por eso, y aunque esta reclamación pudiese conllevar años de espera, presentará una demanda, también ante el contencioso-adminstrativo. Irá destinada contra la Liga, y quizás también contra la RFEF.

CASO EXTREMADURA

Una reclamación ya en marcha en el juzgado. Después de que el TAD desestimase la supueta alineación indebida en del Extremadura en su victoria en Riazor (2-3), el Deportivo acudió a la justicia ordinaria para solicitar los tres puntos por la irregularidad cometida por el conjunto de Almendralejo. De esa forma no terminaría cuarto por la cola, sino quinto, y aseguraría su permanencia. Aunque en el seno del club se considera difícil ganar este caso, se aplica el principio de agotar todas las vías posibles.