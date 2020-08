El CSD manda al Deportivo a Segunda B

0

La Voz de Galicia Paulo Alonso

27/08/2020 20:44 h

El Consejo Superior de Deportes (CSD) consumó este jueves el golpe definitivo al descenso del Deportivo, al resolver su mediación ante la Liga y la Real Federación Española de Fútbol con el impulso de un calendario de Segunda División de solo 22 clubes, y no 24, sin la ampliación que habría salvado al club coruñés y al Numancia, los dos clubes directamente perjudicados por un final de liga adulterado, al no celebrarse la última jornada en horario unificado por la suspensión de la visita del Fuenlabrada a Riazor como consecuencia de los positivos en su plantilla, envueltos también en varias irregularidades. El CSD ejecutó al club coruñés, que tenía agotada la vía de la justicia deportiva y solo puede acogerse ya a la ordinaria, al no forzar un acuerdo amplio para la ampliación de la categoría de plata. Así lo tenía decidido ya desde antes incluso de la celebración de la reunión de ayer, convertida aparentemente en un paripé. Lo confirman varias fuentes conocedoras de una conversación el miércoles entre la presidenta del CSD, Irene Lozano, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Ante la insistencia de la regidora de la existencia de irregularidades alrededor del presidente de la Liga, Javier Tebas, Lozano le deslizó que no habría ampliación de la Segunda —un día antes de la celebración de la reunión— y que contase con el futuro del Deportivo en Segunda B. Una filtración que generó una ola de indignación en el deportivismo, al considerarse un insulto la convocatoria y la celebración de la reunión de ayer cuando ya todo estaba decidido de antemano. Lozano se alineó con los postulados de la Liga —la patronal desde el principio intentó exculpar al Fuenlabrada, para el que trabaja el hijo del presidente de la Liga, Javier Tebas Llanas— y desoyó la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ampliar la categoría de plata.

Al acto en la sede del Consejo Superior de Deportes ya ni siquiera acudió Lozano. La presidenta del CSD, desaparecida para atajar la polémica del caso Fuenlabrada a tiempo, delegó la asistencia a la reunión en su director general de Deportes, Joaquín de Arístegui, una persona considerada afín a Javier Tebas. De hecho, el propio CSD emitió ayer una nota en defensa «de la honorabilidad y trabajo» de su alto cargo, por «la vinculación laboral de uno de sus hijos con LaLiga». Antes, a raíz de la propuesta de la Federación de la creación de una Segunda con 24 equipos, también había delegado el tema en otro cargo, el subdirector general de Alta Competición, Carlos Gascón.

Con Rubiales como presidente en funciones, fueron Andreu Camps y Tomás González Cueto quienes ejercieron la representación de la RFEF, mientras que por LaLiga acudieron Luis Gil y Mario Chaparro.

La resolución del CSD llegó un día después de que el TAD rechazase cualquier investigación del caso Fuenlabrada a través del Comité de Competición de la Federación Española, pues considera competente en este caso al juez de Disciplina Social de la Liga, pese a que es un órgano propio de la patronal para enjuiciar el propio comportamiento de sus afiliados.

Según indicaron a Efe fuentes de la reunión, el sorteo se realizará «en principio será el lunes 31 de agosto». Primera y Segunda arrancarán el 12 y 13 de septiembre. En un principio la Liga pretendía celebrar el sorteo para la próxima temporada de Primera y Segunda el 27 de agosto, pero la RFEF se negó al considerar que debían estar 24 equipos en Segunda en vez de 22.