0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

27/08/2020 20:34 h

El Deportivo emitió un duro comunicado como respuesta inmediata a la decisión adoptada por el Consejo Superior de Deportes después de la reunión celebrada en Madrid con la presencia de representantes de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol.

Este es el texto íntegro del comunicado del club coruñés:

«Deportivistas:

En el último día se ha consumado un atropello sin precedentes a la competición y al Real Club Deportivo. Se acaba hoy una parte importante del recorrido de la justicia deportiva que, en el caso que nos afecta, ha optado por inhibirse por completo para tolerar una cacicada de peligrosas consecuencias futuras para todos los implicados. Creímos honesta e inocentemente en ella, pero hacer las cosas con coherencia y corrección del primer al último momento parece que no funciona en un sistema que intercambia apoyos por prebendas.

Hoy nos vemos obligados a iniciar otro largo camino, el de la verdadera justicia, la que se le está negando al Real Club Deportivo. La búsqueda de esa justicia no estará en el resultado del fallo, que como no puede ser de otro modo acataremos, sino en poder defender nuestros intereses ante jueces profesionales e independientes con todas las garantías procesales y no estar sometidos la persecución institucional y mediática que hemos sufrido desde el pasado 20 de julio. Antes, ese día, y desde entonces, el Deportivo no ha incumplido un solo protocolo, una sola ley, un solo reglamento, ninguna circular, nada. Y hasta hoy, está siendo, junto con el CD Numancia, el único perjudicado. Por eso vamos a seguir peleando, hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quién caiga, por lo que es de justicia, para que se sancione a los infractores y no se perjudique a inocentes.

Pese a ello, Deportivistas, no nos compadezcamos, no nos victimicemos. No es la primera vez que desde los centros de decisión nos convierten en culpables cuando la única víctima somos nosotros. Desgraciadamente el sector funciona así y solo nos queda nuestra fuerza para luchar por intentar cambiarlo. Para ello tenemos que volver a demostrar UNIÓN para este nuevo desafío que se presenta duro y complejo. No desfallezcamos nunca. Es muy difícil asimilar lo que estamos viendo y conociendo y a lo que nos aboca. La sensación de impotencia no puede ser mayor. Pero toda esa energía debemos canalizarla en dos líneas. Una, apoyar al Club y al equipo para recuperar la categoría que nos corresponde. Otra, en paralelo, hacia los despachos y los juzgados para, más pronto que tarde, volver a ser parte de un fútbol profesional más justo y limpio, libre de individuos que, con probados y permanentes conflictos de intereses, manejan como propio nuestro dinero, el que vosotros generáis. Esperamos que, llegado ese momento, la justicia ya nos haya reparado en parte los daños que nos están causando.

Por ello, no retiraremos ninguno de los procedimientos en marcha ante ninguna institución y en su caso los trasladaremos a la justicia ordinaria para que sean tramitados conforme a derecho.

Deportivistas, tenemos otro mensaje para todos vosotros de cara a afrontar el futuro.

Trabajaremos desde ya sin descanso para regresar al fútbol profesional en el terreno de juego, evitando el más mínimo resquicio que permita otro robo impune como el que estamos sufriendo, pero desde ahora mismo, y sobre todo, cuando eso se consiga, no olvidemos, cada día:

- Quién puso en riesgo a toda una ciudad y a nuestro equipo anteponiendo sus intereses personales y económicos a la salud de las personas.

- Quién acusó a un Club y una Ciudad de no preocuparse por la salud de sus jugadores cuando el médico y todas las personas que los atendieron, a todos los niveles, durante su estancia, aquí fueron miembros del Club y ciudadanos de A Coruña.

- Quién mintió, manipuló, sesgó y ocultó información desde sus medios de comunicación y desde sus cuentas personales siendo, supuestamente, profesionales de la información.

- Quiénes desde otros clubes que hicieron causa propia de una causa que no era la suya, mostrando por qué y por cuánto son capaces de renunciar a los valores más básicos en un estado democrático y de derecho.

- Quiénes denunciaron y enviaron a la Policía a detener ilegalmente a un ciudadano y deportista ejemplar. Y a quienes, no contentos con que una jueza (de las de verdad, la única por ahora en todo este procedimiento) les afeó la conducta y pese a ello, intentaron volver a personarse contra nuestro capitán.

- Quién, desde la presidencia de una institución de la que formamos parte protegió personalmente, ayudó y hasta felicitó a un Club miembro mientras atacaba por todos los medios a su alcance al Real Club Deportivo y al CD Numancia.

- Quién es juez, parte y reparte como padre, asesor y manipulador en un sistema corrupto con el que hay que acabar en el fútbol y en el deporte español.

- Quiénes ponen su cara y su DNI para manejar los intereses y las inversiones de quiénes de verdad manejan los hilos y los entramados societarios de un club desde la patronal.

- Quiénes aplican las normas en función de quién sea el infractor, generando desequilibrios en la igualdad de derechos y obligaciones que todos los clubes debemos tener en la competición.

Del mismo modo, agradezcamos siempre:

- A quiénes, como profesionales de la medicina y personas de ley, se preocuparon de los infectados por el brote de coronavirus más importante del fútbol mundial, cuidando de los enfermos y evitando que el virus se expandiese por la ciudad.

- A quiénes, deportivistas o no, se han preocupado por conocer el fondo del asunto y, con objetividad, no dudan que se ha adulterado la competición y que la causa que defendemos es de justicia.

- A quiénes, desde sus medios de comunicación y sus cuentas personales, ejercieron la profesión de periodista con total honestidad, informando, contando lo que ha pasado, sin sesgo partidista y atendiendo únicamente al interés informativo, poniendo en algunos casos en riesgo sus puestos de trabajo.

- A quiénes, desde las instituciones locales y autonómicas y sin actitud partidista, actuaron como lo que son, los legítimos representantes de los ciudadanos, defendiendo los intereses de las personas que viven en los territorios en los que gobiernan.

- A quiénes, desde sus clubes, han sido respetuosos públicamente con una causa que no era la suya.

A los unos y a los otros: no dudéis de que seguiremos en la lucha hasta el final, que nos vais a ver volver y que vais a saber porque a los Deportivistas le llamamos desde el Club #anosaforza.

Forza Dépor! #esDÉjusticia».