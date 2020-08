Richard Barral: «Si seguimos en Segunda, Sabin será jugador nuestro»

0

La Voz de Galicia xurxo fernández

24/08/2020 17:32 h

Richard Barral, consolidado ya en el puesto de director deportivo blanquiazul, repasó en sala de prensa toda la actualidad relacionada con la confección de la plantilla del Dépor de cara a la próxima campaña. Una temporada salpicada de incógnitas que lastran al club coruñés, como recordó: «Ser proyecto puntero o no depende de muchos factores. Lo que está perjudicando es esta incertidumbre. Nos estamos yendo a fechas en las que el mercado lleva tiempo moviéndose. La incertidumbre afecta a la planificación y no se puede entender, los mínimos parámetros normales se están yendo de madre. Lo que empezaba como un error está adoptando unas dimensiones... Me parece que es el momento de que alguien se ponga en su sitio y diga lo que hay que hacer, esto no puede seguir así».

Barral lamentó que «no tenemos el poder de decir ‘‘hasta aquí’’. Hacer una plantilla que valga para dos categorías es sinónimo de fracaso. Puedes tener dos o tres jugadores que te sirvan, pero el grueso de la plantilla no lo puedes cerrar ahora. Los jugadores no te van a esperar diez, quince o veinte días. ¿Cómo se hace un plan A o un plan B? Se puede pensar, pero ejecutarlo, no. No puedes negociar con alguien y decirle que solo lo quieres si te quedas en Segunda o si te vas a Segunda B. Tenemos que saber dónde estamos. Desde el minuto uno nos estamos poniendo en el escenario de Segunda, pero como no depende de nosotros no le podemos asegurar a nadie eso». Ante esta situación, hay pocas cosas claras:

cuerpo técnico

Relevo en la portería y habrá segundo entrenador

«Se va a incorporar un entrenador de porteros. Yvan, al que aprovechamos para agradecerle su honestidad y trabajo en el club, necesitaba volver a su ciudad. También un segundo entrenador. Fernando está valorando quién va a ser y es cuestión de horas o de muy pocos días. En cuanto a secretaría técnica, lo mismo. Incorporaremos algo, aunque muy poquito».

plantilla

Cláusulas por descenso a Segunda B

«Los jugadores están dando una lección de aguante porque nadie les puede dar una respuesta fija. Si la das, mientes. Saben lo que está haciendo el club por defender sus derechos y aquí los tienes a todos entrenando hoy. El club les ha dicho cómo está la cosa para que luego no nos tengan nada que reprochar». Barral detalló que «cuando en junio se planifica, el paso de Segunda a Segunda B no se prevé. Nadie va a hacer un contrato con una reducción en ese paso, nadie va a aceptar ese tipo de contrato salvo un caso excepcional. En enero, sí se puede dar, lógicamente, y la mayoría de jugadores tienen la condición de libertad en caso de descenso a Segunda B. Se han hablado cosas extraoficialmente y la mayoría de aquellos con contrato que pudieran tener intención de seguir en Segunda B saben por dónde van los tiros».

renovación de valle

El club le hará una oferta

«El propio Borja lo dijo: al club le interesaría que renovara. Explicó muy claramente su situación. Ha estado comprometido hasta el último día, es uno de los capitanes, y no hay nada que reprocharle. Al club y al cuerpo técnico le gustaría que continuara. Habrá una oferta y tendrá que decidir como mejor considere».

sabin merino

Acuerdo con el Lega

«La relación con el Leganés es muy buena desde siempre. Se han portado muy bien cuando le pedimos a Sabin, dando todas las facilidades, y queremos corresponder. Por eso hemos permitido a Sabin que esté allí, pero en caso de que sigamos en Segunda será jugador nuestro. Solo tenían repesca en caso de descenso a Segunda B

secretaría técnica

Pocos, pero de nivel

«Va a ser una secretaría técnica muy corta en efectivos. A veces es mejor tener pocos y buenos que muchos y no de tan alto nivel. Antes había una secretaría técnica cuyos componentes no están en este momento. Ha entrado un nuevo consejo y es normal el cambio. El retraso que hay en formar la nueva viene dado por la situación, pero su número no va a ser distinto por estar en una categoría o en otra».

«Las ofertas que hay por Rolan no satisfacen al Deportivo»

«En Segunda, todos los jugadores que están aquí tienen contrato, más alguno que todavía no ha llegado, por problemas de viaje o porque, como Rolan, se está negociando su salida. Si desgraciadamente el equipo se tiene que ir a Segunda B se les hará un planteamiento». La reflexión del director deportivo acerca del futuro del actual plantel blanquiazul incluyó un nombre propio, el del delantero uruguayo que pasó la última campaña a préstamo en Juárez.

«El tema de Rolan es un tema claro de lo que el coronavirus ha afectado al fútbol. Ha hecho una buena temporada en México y tiene varios equipos que lo quieren, además de otras ofertas de Europa, pero los clubes se están viendo afectados económicamente. Hay menos dinero para todo y las ofertas que hay no satisfacen al Deportivo», detalló Richard Barral. «Con Rolan preferíamos que no se incorporara porque estamos en varios frentes y las únicas diferencias son económicas», profundizó a continuación.

ausencias en abegondo

Los vuelos de Gaku y la lesión de Dani Giménez

La del atacante no está siendo la única ausencia llamativa en las primeras sesiones de trabajo en Abegondo. Hay otros futbolistas que todavía no se han puesto a las órdenes de Fernando Vázquez y también se comentó su situación en sala de prensa. «Gaku Shibasaki no ha venido por un tema de viajes. En estas fechas no está fácil. Se incorporará en breve», aclaró Barral antes de explicar que «Dani Giménez está en el plazo final de su recuperación y le permitimos continuarla bajo los parámetros que le han marcado los fisios». Aclaró por último que «ningún jugador va a entrenar sin pasar las pruebas» de detección del coronavirus.