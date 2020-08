Michele Somma se ejercita con el grupo y su contrato está ya renovado

El director deportivo blanquiazul repasó la actualidad en cuanto a contratos y fichajes, y lamentó «esta incertidumbre que nos está perjudicando mucho»

Richard Barral, consolidado ya en el puesto de director deportivo blanquiazul, repasó en sala de prensa toda la actualidad relacionada con la confección de la plantilla del Dépor de cara a la próxima campaña. Una temporada salpicada de incógnitas que lastran al club coruñés, como recordó: «Ser proyecto puntero o no depende de muchos factores. Lo que está perjudicando es esta incertidumbre. Nos estamos yendo a fechas en las que el mercado lleva tiempo moviéndose. La incertidumbre afecta a la planificación y no se puede entender, los mínimos parámetros normales se están yendo de madre. Lo que empezaba como un error está adoptando unas dimensiones... Me parece que es el momento de que alguien se ponga en su sitio y diga lo que hay que hacer, esto no puede seguir así».

Seguir leyendo