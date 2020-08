Walter Pandiani formará a jóvenes valores en Dubái

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 22/08/2020 20:38 h

El carismático exjugador del Deportivo, Walter Gerardo Pandiani (Montevideo, 1976), se encargará de formar a jóvenes valores en Dubáis. Una noticia que él mismo confirmó a través de sus redes sociales.

«Les cuento que esta temporada Dirigiré la Sub 20 y seré Director de Cantera de Dibba Al-Hisn en la ciudad de Sharjah, muy cerquita de Dubai (Emiratos Árabes Unidos. Simplemente elogiar a este club muy familiar, con personas que he conocido maravillosas, su labor por crecer poniendo todas las herramientas para el crecimiento de este Gran Proyecto, confiando en Genova Soccer y a su vez su máximo responsable Mmorris Pagniello, que me elige una vez más, para liderar esta hermosa aventura, lo cual me llena de satisfacción. Con mi mano derecha Juan Ignacio Ibarra daremos como no puede ser de otra manera el 120%. A seguir creciendo....», explicó en su cuenta de Twitter.

Con anterioridad, Pandiani ya había dirigido al Lorca FC de Tercera División tras cinco meses en el cargo. Un proyecto al que él mismo renunció «por diferentes motivos», no quiso precisar en su despedida. Antes había dirigido a diferentes equipos juveniles como el Masnou o el Europa.