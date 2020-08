El Deportivo solicita medidas cautelares para paralizar el sorteo de Segunda

0

La Voz de Galicia La Voz

20/08/2020 18:43 h

La temporada 2019-2020 en Segunda División todavía no ha acabado. Falta por disputarse la final del play-off de ascenso a Primera, pero el pasado martes, la Liga de Javier Tebas ya puso la primera piedra para construir la campaña que viene: sortear el calendario. La patronal cerró su propuesta de calendario, pendiente de el visto bueno de la federación. Una propuesta en la que no está el Deportivo, con su destino en la categoría en el aire a la espera de lo que decidan los organismos de control. Desde el club coruñés no están dispuestos a que se sorteen los emparejamientos del campeonato sin que se aclare el futuro de la disciplina blanquiazul y por ello desde la plaza de Pontevedra han solicitado medidas cautelares ante el Comité de Competición de la RFEF para que el sorteo no se celebre todavía.

Si la petición del Dépor es escuchada supondría la paralización del primer paso de la nueva campaña y, a la postre, poner la Segunda del año que viene en pause a la espera de que competición decida. Esta petición se suma a las medidas cautelares ya pedidas ante el juzgado de lo contencioso administrativo por los servicios jurídicos del club por el caso de la spuesta alineación indebida del Extremadura en Riazor. De prosperar, la planificación ideada por la Liga que incluye el inicio del fútbol en la categoría de plata el próximo 12 de septiembre se antojaría imposible.