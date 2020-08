El Fuenlabrada afirma que llegará hasta el final «para desmontar este turbio plan criminal»

0

15/08/2020 18:16 h

La respuesta del Fuenlabrada no se ha hecho esperar. Apenas media hora después de conocerse la noticia de que el juez instructor del Comité de Competición propone su descenso administrativo al considerar que «la sucesión concatenada de los hechos demuestra el reiterado intento por los miembros del club de ocultar la realidad de lo que venía sucediendo», el club madrileño ha emitido un comunicado en el que anuncia que irá hasta el final «para desmontar este turbio plan criminal»,arremete de nuevo contra Ricardo Esteban Díaz Sánchez y sostiene que el procedimiento disciplinario está plagado de infracciones procesales.

En su comunicado, el Fuenlabrada asegura que el nombramiento del juez instructor es «ilegal», ya que no fue nombrado «por temporada», sino que fue elegido el mismo día que se abrió el caso contra el club madrileño y apela a su «nula carrera en el sector del derecho deportivo».

«Que el nombramiento de Ricardo Esteban Díaz Sánchez como Instructor es ilegal y vulnera los artículos 405 y 406 del Código Penal. El artículo 4.1 del Reglamento para el Funcionamiento de los Órganos Disciplinarios de la RFEF obliga a que los nombramientos de Jueces los realice el Presidente de la RFEF 'por temporada'. Ricardo Esteban Díaz Sánchez no fue nombrado por temporada, sino que fue nombrado Juez Instructor de la RFEF el mismo día que se le asigna el caso contra el CF Fuenlabrada. No consta que tenga ninguna experiencia y el caso 562 de la temporada 2019/2020 es - casualmente- el primer caso de su nula carrera en el sector del derecho deportivo. Se trata por tanto de un nombramiento ad hoc ilegal que ya se ha puesto en conocimiento de los juzgados de instrucción penal y del CSD», afirmal el Fuenlabrada, que también afirma que Ricardo Díaz no es el autor de las providencias que firma y que el autor es un «miembro de la cúpula federativa» de Rubiales y Camps.

«Un perito independiente ha acreditado que Ricardo Esteban Díaz Sánchez no escribe las providencias que firma, sino que el autor real de las mismas es el Vicesecretario General de la RFEF, Miguel García Caba. Por lo tanto el auténtico instructor no es un Juez independiente, sino un miembro de la cúpula federativa de la máxima confianza de Luis Rubiales y Andreu Camps».

Carga asimismo contra el procedimiento disciplinario y contra el grupo de directivos de la federación que, según ellos, tienen como único «objetivo descender al CF Fuenlabrada de forma ilegal».

«El procedimiento disciplinario está plagado de infracciones procesales: entre otros, tomas de declaración sin asistencia letrada; incumplimiemto de plazos; falta de práctica de prueba de forma arbitraria y falsedad manifiesta obviando prueba aportada. Las acciones que están realizando un grupo directivos de la RFEF instrumentalizando a los órganos disciplinarios de la RFEF con el objetivo de descender administrativamente al CF Fuenlabrada de forma ilegal», dice en el comunicado y asegura haber puesto estos hechos ante la justicia penal y el CSD, afirmando que «llegará hasta las últimas consecuencias para probar y desmontar este turbio plan criminal del que ya obra prueba concluyente»

Por último, el Fuenlabrada quiere transmitir su «total tranquilidad» y considera que es «técnicamente imposible que se pudiese llegar a la locura absoluta de un descenso adminsitrativo» ya que, según el club madrileño han «actuado en todo momento con transparencia y bajo las indicaciones minuto a minuto de LaLiga».

«Cualquier intento absurdo de sanciones de tamaña gravedad es de una atrocidad de dimensiones históricas y no va a quedar impune. Decenas de familias y puestos de trabajo dependen de un Club que está haciendo un arduo trabajo cuyos resultados sobre el césped hablan por sí solos. No vamos a aceptar que se ponga en riesgo a trabajadores y sus familias por los intereses ilícitos de unas autoridades corrompidas.Como no vamos a aceptar que se manche el nombre de nuestra ciudad y se atropelle a todos nuestros aficionados», termina el comunicado.