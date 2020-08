LaLiga se opone a la Segunda de 24 equipos

0

14/08/2020

LaLiga rechaza una Segunda División con 24 equipos. Así se lo comunicó a la Federación Española de Fútbol este viernes, alegando que perjudicaría económicamente a todos los clubes que conformarían la categoría y que, según la propia normativa del convenio de coordinación acordado entre LaLiga y la RFEF (apartado IV, punto 2), el número de equipos que ascenderán y descenderán al término de una temporada «solo puede ser modificado por acuerdo antes del inicio de cada temporada, sin poder hacerse de manera sobrevenida o posterior».

Considerando que descender a tan solo dos equipos sería modificar esta norma con carácter retroactivo y que, por lo tanto, estarían vulnerando la normativa, LaLiga ha rechazado la propuesta emitida por la Federación.

Una vez recibida esta respuesta, la Federación, que ya se había pronunciado a favor de la Liga de 24, debe estudiar ahora cuál es el siguiente paso para solucionar el conflicto. Por su parte, Deportivo y Numancia seguirán luchando por conseguir la ampliación del número de equipos que conformarán la Segunda División en la temporada 2020-2021, ya que la negativa de LaLiga no convierte en inviable esta medida.

Las otras vías para la Segunda de 24

POR IVÁN ANTELO

¿Y si la asamblea se niega a una Segunda de 24?

Seguiría el lío, amplificado y multiplicado, ya que hay discrepancias sobre quién tiene la última palabra. Hay quien se las confiere a la RFEF, puesto que el convenio recoge que «la propuesta sobre el desarrollo de la competición, clasificación final y determinación de los clubes vencedores corresponde a la Liga, que necesitará el previo acuerdo de la RFEF para llevarlas a cabo». En ese sentido, y para resolver dicha cuestión, se formaría una comisión formada por Andreu Camps (secretario general de la RFEF), un representante de la Liga y los jefes de Competición de ambas entidades. Sin embargo, otros expertos aseguran a este periódico que ese epígrafe solo es aplicable a «eventualidades que surjan durante la competición». Según esta interpretación, la ampliación por el caso Fuenlabrada no entraría ahí, ya que el propio convenio tiene un párrafo expreso sobre la ampliación de la Liga, y sin acuerdo entre la patronal y la RFEF no habría posibilidad de ampliar la categoría. ¿Es esta una eventualidad que surge durante la competición? He ahí la cuestión.

¿Podría el CSD intervenir para facilitar la ampliación?

Los especialistas en derecho deportivo también difieren. El convenio de coordinación entre la patronal y la federación dice que «las partes acuerdan someter los conflictos que puedan surgir en la interpretación y aplicación del vigente convenio y que no hayan podido ser solucionados previamente, a la Comisión de Seguimiento del CSD, facultando a esta que tome la decisiones que considere necesarias para el cumplimiento del convenio». Esto habilitaría al ente presidido por Irene Lozano en el supuesto de la primera vertiente, la que situaba caso dentro de las «eventualidades que surjan durante la competición».

¿Qué pasaría si los clubes dicen que no a una ampliación?

El desenlace de la competición se dilataría y continuaría la inseguridad jurídica, por varias vías. La más inmediata, que posiblemente los afectados agotarían los plazos de los procedimientos abiertos. Por ejemplo, tras el rechazo de la medida cautelar de dar por perdido el partido al Fuenlabrada, hay 10 días para presentar alegaciones ante Apelación y luego cabría recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Y a continuación aún faltaría el fallo sobre el fondo del asunto (la disputa del Deportivo-Fuenlabrada por un lado y hasta el descenso administrativo del club madrileño por otro), también con sus plazos para la defensa de los intereses de cada entidad. El campeonato no puede reanudarse hasta que lo diga Competición y por el momento no está por la labor, como manifestó el viernes en un fallo en el que frenó la intención de la Liga y del Fuenlabrada de jugar ya este domingo. Así que el play off empieza a ser prácticamente inviable si no se alcanza un consenso entre varios actores.

Además, a medio plazo, cabe la posibilidad de que alguno de los afectados paralice la competición (la actual y la próxima) pidiendo una medida cautelar en la justicia ordinaria para así evitar daños irreparables; y a largo plazo, si lo anterior no se produjera, cabría la opción de que un juzgado obligara a readmitir a los clubes afectados, generando una liga de 24 por la fuerza en campañas posteriores. Ese escenario hizo que Andreu Camps enviase la carta proponiendo una decisión salomónica. El caso Obradoiro, con su larga batalla judicial de 20 años, ejemplifica esta hipótesis, pero el conflicto no tendría por qué demorarse tanto.

¿Es viable una Segunda de 24 en términos de competición?

A lo largo de las últimas semanas se ha hecho correr un bulo malintencionado que dice que no. Pero sí es viable. La Liga de 24 requeriría solo 46 fechas con tres ascensos directos, por ejemplo. A lo largo de las últimas temporadas hubo ya 46 (42 de liga regular y otras cuatro de la ida y la vuelta de las semifinales y la final del play off de ascenso). Las mismas. Además, en Segunda no hay equipos en competiciones europeas y no se detiene la competición en las fechas reservadas para los partidos de las selecciones. Por lo tanto, se puede considerar incluso más viable una liga de 24 en Segunda que una de 20 en Primera.

¿Qué supone para los clubes económicamente hablando que haya dos equipos más asociados?

Obviamente el dinero de la televisión no se repartirá entre 42, sino que habría que hacerlo entre 44. Según los últimos datos facilitados por la patronal, correspondientes a la temporada 2018-2019, ingresó 1.578 millones de euros netos por esos derechos, de los que el 90 % (1.420 millones) correspondieron a los clubes de Primera División y el restante 10 % (158,3 millones) a los equipos de Segunda (una media de 7 millones de euros por club de la categoría de plata). Por tanto, como mera estimación, cada entidad de la Liga solo tendría que ceder el equivalente a un 0,89 %.