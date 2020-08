Primer entrenamiento de Valerón

0

Redacción 12/08/2020 14:32 h

El Fabril de Juan Carlos Valerón echa a andar. El equipo completó este miércoles su primer entrenamiento a las órdenes del exjugador del Deportivo, en una jornada de presentación entre jugadores y cuerpo técnico.

El club hizo oficial el regreso del canario el pasado martes, anunciando que se pondría al frente del conjunto filial, en una rueda de prensa encabezada por el presidente del Deportivo, Fernando Vidal.

«Estoy muy contento de estar aquí. Ilusión de seguir vinculado al fútbol en un sitio que me siento identificado. No se pueden imaginar la alegría que me supone estar aquí. Hace unos meses, el presidente me ofreció la posibilidad de venir y se ha llegado a un acuerdo. Por mi parte siempre ha habido gran disposición. Y en esta situación mucho más. Quiero estar aquí y ser parte de este proyecto muy bonito. Han confiado en mí. Hacer todo lo posible para ayudar al club», afirmó Valerón el martes, tras su presentación.