Sandoval critica el penalti «pitado desde Madrid»

08/08/2020 00:24 h

«Estoy seguro de que no se va a hablar de ese penalti, porque somos el Fuenlabrada», así empezaba la rueda de prensa el entrenador del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, tras la derrota de su equipo en Riazor. Una derrota que llegó en el minuto 93 con un penalti en contra y que les deja sin la promoción de ascenso a Primera División.

«Yo desde mi posición esa jugada no la vi. Lo vi bien en la televisión y no era penalti. Pero se lo han dicho desde Madrid y lo ha pitado. Cada uno que juzgue», indicó Sandoval, que se mostró «muy orgulloso» de sus jugadores: «Solo nos ha derrumbado la pandemia».

Sobre su conversación al finalizar el encuentro con el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, Sandoval rechazó de plano que hubiese sido «airada» y aseguró que «con Álex no puedes regañar». «Es una excelente persona y ha sido víctima de algo que todos hemos visto. Yo le he dicho que públicamente lo iba a defender. Le ha tocado vivir una cosa por la filtración de un compañero y no está bien. Él ha demostrado lo que es, un gran profesional en el campo»

«Todo es surrealista», afirmó el técnico del Fuenlabrada sobre la preparación del partido: «No voy a poner excusa ninguna. Yo he venido a jugar con los jugadores que teníamos y han estado soberbios. Hemos terminado la liga que era lo que queríamos terminar. Enhorabuena a los que juegan los play off y nosotros ya tendremos oportunidad el año que viene».

Sobre el estado de salud de su plantilla durante estas últimas semanas, Sandoval afirmó haber vivido cada día con inquietud esperando poder recuperar a más jugadores para el partido. «Hemos vivido con inquietud todos los días a ver si se sumaba algún negativo en estos días. No ha podido ser. Pero si algo tienen estos jugadores es amor por su profesión», expresó el técnico del Fuenlabrada.

«Yo creo que esta es la mejor liga del mundo. Los que estamos dentro tenemos que dar ejemplo aunque no creo que se haya dado ejemplo a nivel de todos los testamentos» criticó el técnico del Fuenlabrada, que aseguró haber vivido «una pesadilla, un infierno».

«Lo que más me entristece es lo que se ha acusado a este club. Y lo que lo siguen acusando. Queda mucha pandemia por delante por desgracia y puede ser que otros equipos lo vivan como nosotros lo hemos vivido», advierte Sandoval sobre el futuro sanitario.

Incierto también ve el futuro del fútbol la próxima campaña, tanto en Primera como en Segunda División: «Lo veo un poco negro. Vamos a tener que convivir con esto, pero no se puede poner puertas al campo. Tienen que sentarse todas las partes y vamos a ver quién es el que tira para delante. Porque esto ha pasado en un Fuenlabrada-Dépor, pero si llega a pasar en Primera División, en un equipo grande, se hubiese trabajado de otra manera. Estoy seguro. Todavía quedan los play off y a ver qué pasa, que esperemos que no sea nada, pero es que nadie está exento de esto y ya veremos si se empieza la nueva temporada en el fútbol profesional», sentencia.