Fernando Vázquez: «Esto es la mentira del fútbol»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

07/08/2020 23:31 h

Fernando Vázquez se mostró serio tras la victoria del Deportivo frente al Fuenlabrada en Riazor. Una victoria que, en palabras del técnico, «no le da alegría, pero sí orgullo» por sus jugadores y el ejemplo que dieron sobre el campo ayer por la noche. Una victoria que, de momento no sirve para nada, pero que a nivel anímico y social lo es todo.

Preguntado sobre la celebración de la plantilla alrededor de Beavue tras marcar el penalti de la victoria, Vázquez afirmó que el equipo «celebrou o sentimento que tiña ante unha situación de vergoña, de humillados, polo tratamento que considero eu que lle deu a Liga». «Aplaudín os xogadores, como non. Para o Deportivo é un triunfo importante, pero cando viña no autobús para aquí, eu me sentía avergonzado do que ía pasar no estadio. O precio que paga a Liga, a organización, é decepcionante», dijo el técnico blanquiazul al finalizar el encuentro.

Vázquez aseguró que el Deportivo había jugado el partido casi «por obligación» y que todo lo ocurrido alrededor desde su aplazamiento el pasado 20 de julio había sido un «espectáculo denigrante que ennegrece o fútbol» y que él no sentía ninguna alegría porque se hubiese disputado: «É unha mancha oscura na competición. É a mentira do fútbol».

Como vino siendo a lo largo de esta semana desde que se hizo oficial la celebración del encuentro, el entrenador del Dépor se mostró tajante: «Que un equipo como o Fuenlabrada, tras pasar o coronavirus, e que un equipo como o noso que estaba de vacacións desde hai quince días xa, que teñan que xogar un partido é verdaderamente lastimoso. Aquí ten que haber responsables».

Con esta victoria Vázquez no consigue la salvación, pero sí se siente orgulloso, especialmente por el Elche: «Seguimos na situación que tiñamos antes, pero o orgullo de cumplir, de aquelo que lle prometimos ao Elche, pois o cumplimos». «Sintoo polo Fuenlabrada, non teño nada contra eles, pero creo que os meus xogadores deron un exemplo impresionante. Non tiñan porque vir, calquer razón servíalles», añadió.

Vázquez volvió a repetir que el partido tendría que haberse celebrado en horario unificado y que el no haberlo hecho así, adulteraba por completo la competición: «Houbo vulneración da competición, sí ou non? Que contesten a esa pregunta. E se a Liga non quere contestar, e a Federación no quere contestar ou o CSD non quere contestar, nos temos todo o dereito» y añadió que los dos equipos habrían sido mucho más competitivos.

«O partido é un paripé, pero un paripé montado. A propia Liga non merecía que nos disputásemos o partido. A Liga traiciona o Deportivo. E a nos se nos exisía competitividad nunhas circunstancias imposibles de ter vindo de vacacións porque a propia Liga nos dixo que non se ía celebrar. Teño unha teoría conspiranoide bastante clara, pero non a vou expresar», contestó Vázquez con respecto a los últimos sucesos ocurridos tras la filtración del audio de Álex Bergantiños y se volvió a reafirmar en que su equipo sigue siendo de Segunda División: «O sentido común di que somos de Segunda División. Porque o error non o cometeu o Deportivo. Chamo ao resto de equipos. Teñen que comprender a situación do Dépor e pelexar porque esta situación non ocurrira», sentenció Vázquez.