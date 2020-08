Borja Valle: «Hemos demostrado que los tenemos mucho, mucho más gordos»

0

07/08/2020 23:30 h

Salió Borja Valle a responder a las preguntas de la prensa tras el partido y se esforzó en pronunciar cada letra de la palabra paripé. «Hemos demostrado. A pesar de todo lo que hemos sufrido y estamos sufriendo, porque creo que todo el mundo está alucinando, todos somos partícipes de este paripé. Lo repito, paripé. Pero hemos demostrado que los tenemos mucho, mucho más gordos», espetó Valle nada más finalizar el encuentro.

Pese a que el de Ponferrada es consciente de la situación en la que se encuentra el Deportivo, no pudo disimular su satisfacción por haber logrado los tres puntos frente al Fuenlabrada. «De alguna manera me voy orgulloso, porque lo que he vivido hoy en el campo ha sido de los momentos más emocionantes de mi carrera. Que se acabe el partido, juntarnos las personas que hemos tenido el valor de venir, ese orgullo que hemos demostrado... Estamos a muerte con este club porque el club ha demostrado lo mismo con nosotros», dijo el improvisado centrocampista de Vázquez en unas declaraciones que sonaron a despedida, aunque Valle reiteró que no sabe qué va a ser de su futuro: «No sé lo que sucederá. He defendido esta camiseta lo mejor que he podido. El tiempo dirá lo que va a suceder».

Una victoria de toda la ciudad

Valle quiso brindar estos tres puntos a toda la ciudad y alas distintas movilizaciones que se han producido desde la misma para hacer tratar de hacer justicia con el Deportivo. «Es una victoria de toda A Coruña», consideró. Dijo Valle que no guarda rencor, pero también se mostró satisfecho de haber podido ganar tras la catarata de eventos que se han producido en la ciudad y que han llegado a golpear incluso al capitán: «No me hubiese gustado ganar 5-0. No soy una persona vengativa, pero cuando me tocan a los míos... Cuando se ve a leguas que es una injusticia y que no queremos formar parte de este paripé en el que nos han metido. Es triste, pero me alegro. Que el fútbol nos haya puesto en nuestro lugar ganando en el último minuto. Yo me voy orgulloso». Tan satisfecho estaba el berciano que llegó a calificar el triunfo como el más destacado en sus cuatro años vistiendo la camiseta del Deportivo.