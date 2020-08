El Deportivo dispone de catorce fichas del primer equipo para recibir al Fuenlabrada

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 06/08/2020 16:10 h

El Deportivo facilitó la convocatoria para el partido de este viernes (20 horas) frente al Fuenlabrada. En ella aparecen 21 futbolistas, de los que solo son aptos para jugar 20, ya que Eneko Bóveda se encuentra sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Fernando Vázquez debe poner sobre el campo en todo momento a 7 futbolistas con ficha del primer equipo y dispone de 14: los porteros Dani Giménez y Jovanovic; los zagueros Montero, Salva Ruiz y Luis Ruiz; los centrocampistas Álex Bergantiños, Vicente Gómez, Aketxe y Keko Gontán; y los atacantes Christian Santos, Sabin Merino, Beauvue, Borja Valle y Mollejo. Además, también están disponibles para el partido futbolistas con ficha del Fabril como son Mujaid, Hugo Vallejo, Gandoy y Valín y del juvenil como Alberto Sánchez y Juan Rodríguez.

El club ha justificado el resto de ausencias, como la de Uche Agbo, que el martes pasó los test, pero que no puede jugar por un problema administrativo. Además, Somma y Peru están lesionados y Gaku, David Simón y Ba no pudieron llegar a tiempo. Además, el club también informa que Çolak no puede jugar por carecer de tránsfer.

En cuanto a Eneko Bóveda, fue incluido en la convocatoria por la gran implicación manifestada por el vasco, que no dudó en viajar a A Coruña interrumpiendo sus vacaciones a pesar de que sabía que no podía jugar.