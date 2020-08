«Lo de Álex es para tapar todas las graves negligencias e irregularidades cometidas»

La Voz

; Declaraciones de Bergantiños tras declarar por el audio filtrado El capitán del Dépor insiste en que tiene la conciencia muy tranquila _

El capitán del Deportivo fue requerido ante agentes policiales este miércoles. A su salida insistió en que él no incitó «a nadie a adulterar nada»

Álex Bergantiños acudió este miércoles a prestar declaración ante agentes de la unidad policial encargada de combatir el fraude deportivo tras la filtración de un audio enviado por el capitán del Deportivo a sus compañeros. Dos policías se personaron en el domicilio del jugador para llevarlo a declarar, tras requisarle el teléfono móvil y activar en este el «modo avión».

El deportivista afirmó el martes en una entrevista en Cadena Cope que no tenía «ningún problema en declarar» porque tiene «la conciencia muy tranquila, y no pediré que cambien al juez». «Sé perfectamente lo que dije y no me arrepiento de nada», explicó el coruñés, añadiendo que «es un audio privado de vestuario que no debería salir a la luz, pero hay que ponerlo en contexto».

