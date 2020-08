El Fuenlabrada ataca ahora a Álex Bergantiños, al que quiere que investigue la Fiscalía

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

04/08/2020 21:38 h

El Fuenlabrada sigue embarrando el terreno después del caos generado por la Liga tras la suspensión del partido de Riazor del día 20. Tras atacar al instructor del expediente extraordinario abierto por la federación y a dos consejeros blanquiazules, entre otras acusaciones, ahora ha puesto en su diana a Álex Bergantiños. Quiere que la Fiscalía investigue al capitán del Deportivo, acusándolo de pretender amañar el encuentro que todavía está pendiente de disputa.

El club del hijo de Tebas se aprovecha de un audio privado enviado por Bergantiños al grupo de wasap de jugadores del Deportivo, tratando de hacer ver que quería «predeterminar el resultado», algo que él no dice en ningún momento.

En el audio filtrado por algún integrante del plantel deportivista a la Cadena Cope, el capitán blanquiazul traslada a sus compañeros la intención del club de jugar el partido contra el Fuenlabrada, porque en la plaza de Pontevedra ven difícil la posibilidad de que se lleve a efecto la liga de 24 y, en cambio, consideran que la opción de permanencia pasa por un descenso administrativo de su rival. La frase con la que quieren involucrar a Bergantiños en un supuesto delito es la siguiente: «Los abogados consideran que lo mejor es presentar un mínimo de ocho profesionales... Eh... No sé qué tipo de partido podría ser... De paripé. No sé. Incluso hablar con los jugadores del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos. Es que no sé cómo podía hacerse eso». En el contexto en el que el club está, parece indicar que el capitán realiza una reflexión en voz alta de cómo se podría celebrar el partido y organizar una protesta contra el atropello que está sufriendo la entidad blanquiazul. No es la primera vez que los jugadores de un equipo hablan con sus rivales para que les respeten a la hora de formular una protesta. En este caso, parece que Bergantiños trata de estudiar la fórmula de hacerlo para que el Fuenlabrada sepa que se trata de eso. De un acto de denuncia. Para nada dice el veterano futbolista blanquiazul que el resultado final del partido sea de 1-0, ni que se esté pactando. Da a entender que, en cuanto se marcase un gol, pactar ese gesto.

La torticera interpretación que hace el club que asesora el hijo de Tebas es la siguiente: «Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del RC Deportivo Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la Fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal. Asimismo, si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un Club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas. Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado».

Por su parte, como no podía ser de otra manera, el Deportivo salió en defensa de su capitán, asegurando que sus palabras fueron en un tono coloquial y en medio de un mensaje privado a sus compañeros de vestuario.