Germán Lux seguirá jugando hasta cumplir los 39 años

Cuando llegué a los 15 años, lleno de sueños e ilusiones, nunca imaginé que iba a vivir siquiera una parte de todo lo que viví acá adentro. Gracias River por darme la posibilidad de seguir defendiendo la camiseta más grande de todas y disfrutar de esta enorme familia. Un abrazo a todos ⚪️🔴⚪️