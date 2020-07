Fernando Vázquez encabezará la manifestación

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 30/07/2020 19:53 h

Fernando Vázquez no es de los que pasa por la vida sin mojarse. Su estilo es otro. Se compromete con aquello en lo que cree y lo defiende hasta las últimas consecuencias. Por eso, ha sido el primero en sumarse a la manifestación deportivista de este viernes (20 horas), que pretende ser una llamada de atención a las instituciones deportivas ante lo acontecido a raíz de la no disputa del Deportivo-Fuenlabrada de la última jornada de Liga de Segunda División.

«Convocamos a todos os deportivistas á manifestación en vehículos para expresar o pleno rexeitamento das agresións sufridas dende hai unha semana polo Deportivo por parte dos organismos estatais do fútbol», expresa la federación de peñas, convocante de la caravana.

El estado excepcional que vive el mundo desde la aparición del covid-19 ha llevado a los organizadores a realizar una marcha automovilística en lugar de una manifestación a pie. La idea es que cada deportivista coja su vehículo particular y se sume a una marcha que partirá de la explanada de Riazor y pasará por la Plaza de Pontevedra, Juana de Vega, Sánchez Bregua, Alfonso Molina y avenida de la Universidad, para finalizar sobre las nueve y media en la sede de la delegación coruñesa de la Real Federación Gallega de Fútbol (Juan de Ciorraga, 3, en Elviña).

Una vez allí, el organismo que preside Rafael Louzán abrirá sus puertas y recibirá a unos representantes de la comitiva, que accederán a la RFGF para leer un manifiesto de defensa del Deportivo, ante lo que entienden un ataque directo hacia el club por el irregular final de temporada acometido, que podría desembocar en el descenso del equipo a Segunda B.

Aunque el club como institución no participará para no enturbiar los procesos administrativos y penales abiertos, sí habrá representantes a título individual allí presentes. El primero de ellos, Fernando Vázquez. «Hay que agradecer especialmente a la alcaldesa y a la Xunta. Tenemos armas suficientes para hacer presión. Las manifestaciones, que yo sepa, no están prohibidas. Hay que hacerlas con organización clara e importante, sabiendo que la situación médica es complicada. Leí el comunicado y por supuesto que yo me pondré al frente», explicó el entrenador del primer equipo en su última comparecencia ante los medios de comunicación.

Bufandas, bocinas y camisetas, pero siempre con responsabilidad social

La manifestación de este viernes del deportivismo pretende ser una llamada de atención a las instituciones deportivas, para que sean conscientes de la repercusión que puede tener cometer una injusticia deportiva contra un club con una gran masa social como la del cuadro herculino. Desde la organización piden que todo el mundo acuda con banderas y camisetas, pero piden «precaución» y «responsabilidad social» a la hora de llevar a cabo el acto.

La idea de realizar la manifestación en vehículos particulares es precisamente para facilitar la distancia social requerida para controlar el virus. Por ello, se pide que los participantes empleen mascarillas en el caso de utilizar vehículos compartidos y que no se bajen de los mismos tras la finalización del recorrido programado. Una responsabilidad individual que también irá en beneficio del éxito de la manifestación