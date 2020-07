Ricardo González: «El Fuenlabrada  se inventa cosas para tapar la verdad»

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

29/07/2020 20:09 h

Desde que llegó al Deportivo como consejero el pasado mes de diciembre (primero en el equipo de gobierno provisional, posteriormente con Fernando Vidal), Ricardo González ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Sin embargo, las graves acusaciones vertidas por el Fuenlabrada contra él en el escrito de recusación del instructor del caso federativo, han llevado al empresario venezolano de origen gallego a salir en público. Está «asustado por las falsedades que se han escrito», no descarta «emprender acciones legales» y espera que «si alguien del consejo de administración de ese club tiene la más mínima dignidad o moral, tendría que emitir un comunicado asumiendo el error cometido», Porque Ricardo González asegura que «el Fuenlabrada se inventa cosas para tapar la verdad».

-¿Cómo ha recibido el escrito del Fuenlabrada?

-Estoy perplejo. Decepcionado. Dolido. Me parece de una bajeza enorme enviar un escrito como ese. Recusar a un juez que ni sabía cómo se llamaba ni lo conozco, alegando que tiene conexión conmigo y con empresas investigadas y el gobierno venezolano... Es todo vergonzoso. Me ha llamado mi madre llorando. Y mis hijos. No se puede jugar así con el honor de una persona.

-En el escrito se habla de Rafael González Fernández y usted es Ricardo, ¿cree que hubo una confusión de identidad o ve algo más detrás?

-Si fue un error y alguien del consejo de administración del Fuenlabrada tiene la más mínima dignidad o moral, tendría que emitir un comunicado asumiendo la equivocación cometida. Con eso me conformaría. Pero, repito, no se puede dañar la moral e integridad de una familia así como así.

-¿Usted tiene alguna relación con las empresas que se citan en el documento, con el instructor o con el gobierno venezolano?

-Ninguna. No sabía ni cómo se llamaba el instructor, porque no me interesa saberlo. Yo tengo mis empresas y nada que ver con otras. Y sobre involucrarme con el gobierno... Ese gobierno expropió mi empresa en el 2012. Y aún no he cobrado. ¿Cree usted que alguien expropiado puede tener un nexo con el gobierno? En mi vida he hecho un negocio con ellos. Jamás he licitado una obra.

-Está siendo un proceso un tanto embarrado.

-Es que me está pareciendo todo un despropósito. No entiendo nada. Pensé que estábamos en un país del primer mundo.Cada día que pasa me decepciona todo esto más. No sé cómo expresar mi profunda indignación. Es un asunto que lleva directamente el departamento jurídico. El consejo no nos involucramos. Pero cada vez que veo cómo esto se enreda y se enreda... No me gusta nada. ¿Sabe en qué sí nos hemos involucrado los consejeros y no han dicho nada? En que, una vez que nos enteramos de que venían sin médico, le dijimos al doctor Lariño y a todos los integrantes de los servicios médicos del club que se pusieran a las órdenes del Fuenlabrada. Es que nosotros sabemos diferenciar. Nada tienen que ver los contagiados con que nosotros reclamemos lo que consideramos justo. Y no vamos a escatimar esfuerzos en defender al Deportivo.

-¿Cree que están utilizando el victimismo para ganar la batalla de los despachos?

-Están mezclando todo. Ahora dicen que es que se merecen jugar el play-off. De acuerdo. Pero nosotros también nos merecemos otro final. Porque en la segunda vuelta, estamos entre los tres mejores equipos de la categoría. Y el campeonato no se termina en la jornada 40 o 41. Lo hace en la 42. Nosotros nos hemos ganado en el campo nuestro derecho a luchar en la última jornada por mantenernos. Y no nos han dejado. Es un atropello. Pobrecitos. Ellos son los contaminados, las víctimas... Esos por los que nadie se ha interesado. Pero qué manera de faltar a la verdad. Si nosotros hemos sido los primeros en interesarnos por sus jugadores. Pero eso, repito, no significa que vayamos a dejar de ejercer nuestro derecho allá donde haya que hacerlo, porque aquí el gran perjudicado es el Deportivo. Si alguien cometió un error fue el Fuenlabrada y no nosotros. Tenemos el mismo derecho que los demás, porque nos lo hemos ganado en la cancha. Si la primera vuelta fue horrible, la segunda no. Así que nos merecemos jugar la última jornada en igualdad de condiciones que el resto.

Haber infringido todo lo que infringió el Fuenlabrada tiene que tener su castigo: 3 puntos para nosotros y pérdida de categoría para ellos

-¿Por qué cree que se ha llegado a esta situación?

-Es difícil saberlo. Ojalá tuviera una respuesta. Porque entiendo que pudieran suspender un partido en el que no había nada en juego. Pero, justo el nuestro, que el play-off está pendiente de disputarse porque no hay ganador de nuestro partido... Si tenían que esperar igual, por qué no aplazaron unos días todo a ver cómo evolucionaban los jugadores del Fuenlabrada. Se suspende todo y así se cumple con la norma. Porque las leyes no son interpretativas, están para cumplirlas.

-¿Y ahora mismo qué cree que busca el Fuenlabrada con la recusación del instructor y los continuos comunicados desdiciéndose?

-Pues retrasar todo el proceso. Pero de una manera... Es que, ¿en serio para tapar la verdad se van a hacer cosas como estas? Dejar en escarnio público a una persona que toda su vida ha trabajado por la Cruz Roja, ayudando como voluntario, una persona católica, de plena fe, con hijos, familia. Tratar de ver que tiene dinero dudoso. Que está investigado... Por favor, que todo es mentira.

-¿Qué sensación tiene de cómo puede acabar esto?

-No lo sé, pero tengo muy claro lo que debe ser. Haber infringido todo lo que infringió el Fuenlabrada tiene que tener su castigo. Y este es bien claro y conciso: tres puntos para el Deportivo y pérdida de categoría para el otro club. No hay más. Que no vale que hasta ese día hicieron todo bien... Si tú vas por la autopista a 120 todo el rato, pero durante 20 segundos lo haces a 200, en ese tiempo puedes provocar un accidente. Incumples igual 20 segundos que 2 horas. Y si te cogen, te castigan. Pues aquí, igual. No tengo duda de que han cometido una serie de negligencias. Y hoy ya no me extraña, porque alguien que es capaz de difamar y hacer lo que me han hecho a mí, lo es de cualquier cosa. Y, cuando hablo del Fuenlabrada, me refiero a sus consejeros, que el club y la afición nada tienen que ver.

-Cuando iniciaron esta batalla legal, ¿eran conscientes de que podían ser atacados?

-Sí, pero no con estas mentiras. De todos modos, lo único que a mí me preocupa es el beneficio del Deportivo. Como dice nuestro presidente, Fernando Vidal, llegamos aquí independientes. Ninguno tiene el rabo de paja. No debemos nada a nadie y nuestra única obligación es defender al Deportivo. Y vamos a hacerlo. Con las consecuencias que sea. ¿Y por hacer eso me merezco que hablen de mí y que tenga que aguantar que mis hijos y mi familia estén preocupados? Creo que no. Pero si es el precio que hay que pagar, lo pagaremos. Eso sí, el tema está en manos de los asesores jurídicos y me reservo el derecho de emprender acciones legales.

No nos van a callar. Nos harán más fuertes. Vamos a estar más unidos y luchar con más ímpetu para destapar la cantidad de mentiras que se están diciendo

-¿Sienten el respaldo de las instituciones y la afición?

-Por supuesto. Nos sentimos respaldados. Y así debe ser. Nosotros estamos en este proceso para defender a la ciudad. A nuestros abonados. A nuestros socios. A nuestras autoridades. A nuestro club. Aunque alguno podamos salir, como es mi caso, dañados por difamarnos y que mientan sobre nosotros, no nos van a callar. Nos van a hacer más fuertes. Vamos a estar más unidos y a luchar con más ímpetu para destapar la cantidad de mentiras que se están diciendo.La mentira dura hasta que sale la verdad. Por algo alguien no quiere que salga la verdad, pero saldrá.

-¿Quíén es ese alguien y cuál es la verdad a la que se refiere?

-No sé quién es ese alguien. Pero alguien no quiere que salga. Verdad solo hay una y la sabe toda España. Lo dejo ahí.

-Usted tenía experiencia en su país, en donde era propietario de un club. ¿Se imaginó el fútbol español así?

-Cada día me sorprendo más de lo que veo. No logro entender nada. Es un despropósito de dimes, diretes, de ir, venir... Y, mire, aquí la única realidad es que el Fuenlabrada tuvo un positivo el sábado, tres el domingo y el lunes se vinieron de forma irresponsable. Ya en A Coruña salieron seis positivos más el primer día. Nos enteramos de que no se juega el partido a las seis. ¿Pero alguien se cree que todo esto es fruto de la casualidad y la buena fe?

-¿El objetivo era acabar la competición como fuera?

-Entre otras cosas, imagino que sí. Pero aquí el único beneficiado de que se suspendiera el partido y se jugaran los demás era el Fuenlabrada. Porque, pasara lo que pasara en el resto de encuentros, ellos iban a jugar con ventaja. Para nosotros podía ser bueno o malo, pero por eso pedimos desde el primer instante la suspensión de toda la jornada. ¿Qué hubiera pasado si el empate nos hubiera valido a los dos? ¿Qué dirían los demás equipos? Se quejarían de adulteración. Y es lógico. Pues aquí ha pasado lo mismo. Se ha adulterado la competición.

-Si el Deportivo hubiera estado en la situación de su rival, con positivos en sus filas, ¿usted como consejero hubiera suspendido el viaje?

-Mire, conociendo a mis compañeros y al presidente, Fernando Vidal, no me habría dado la oportunidad de opinar, porque él hubiera asumido la responsabilidad de que el equipo no viajara. Primero, porque lo que tiene que hacer un ser humano es cumplir con las leyes. El club de fútbol es una compañía, que tiene obligaciones. Nosotros, a diferencia de lo que hizo el Fuenlabrada, habríamos puesto el caso en conocimiento de las autoridades competentes. Y habríamos ordenado un confinamiento. Es que es un acto de responsabilidad. En A Coruña, más allá del tema deportivo, es que se pudo crear un foco muy grande por una irresponsabilidad de una empresa privada como es el Fuenlabrada.