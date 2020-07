El Fuenlabrada recusa al instructor del expediente federativo y este responde asegurando que las acusaciones son falsas

0

29/07/2020 14:24 h

El Fuenlabrada no quiere que Ricardo Esteban Díaz Sánchez continúe instruyendo el expediente abierto contra el club en la federación española de fútbol. Así lo ha hecho saber el pasado martes, a través de un escrito de recusación enviado al Comité de Competición. Sostiene la entidad madrileña que el abogado está vinculado a una serie de empresas «de cuestionable reputación», al parecer, investigada alguna de ellas por la OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Pero el club madrileño va más allá del hecho de que Díaz cesara en su puesto en estas sociedades pocos días antes de ser nombrado instructor. «No solo este nombramiento y la información recabada del instructor resultan inaceptables desde el punto de vista de la mínima integridad exigible para un órgano sancionador tan relevante. Sino que además de una sencilla investigación se pone de manifiesto que el directivo de la RFEF don José María Olivera ha tenido acceso y / o lo mantiene a información indiciaria de posibles delitos de blanqueo vinculados al grupo empresarial venezolano en el que el instructor tenía intereses y gran protagonismo (al menos hasta hace unos días)», señala.

Por encima, el Fuenlabrada deja entrever una relación entre el abogado que instruye el caso y dos consejeros del Deportivo: «Obra información para esta parte de la posible existencia de relaciones personales entre el instructor y / o las sociedades del grupo empresarial venezolano en el que participa, con el miembro del consejo de administración de Deportivo de La Coruña, don Rafael González Fernández [se entiende que se refiere a Ricardo González], de nacionalidad venezolana, también vinculado a contratos públicos del gobierno venezolano y con el miembro del consejo de administración del Deportivo de La Coruña, don Argimiro Vázquez Guillén, conocido procurador de Madrid».

La respuesta del instructor no se hizo esperar. Este miércoles ha respondido asegurando que las acusaciones que se vierten son falsas, que no tenía protagonismo en las citadas empresas, sino que eran meros clientes de su despacho de abogados, amén de que no conoce a los consejeros del Deportivo con los que lo relaciona el Fuenlabrada. Por este motivo, entiende que no hay motivo alguno para apartarse del caso y proseguirá la instrucción.