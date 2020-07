Mauro Silva muestra su apoyo al Deportivo

View this post on Instagram

A situação atual do @rcdeportivo Deportivo La Coruña, com possível queda para a terceira divisão da Espanha, me deixa muito triste. Principalmente por acontecer exatamente 20 anos depois do nosso histórico título do Campeonato Espanhol. Sempre pensei na cidade de La Coruña como minha segunda casa e sou muito grato por tudo que vivi lá. Sempre me dediquei ao máximo pelo sucesso coletivo da equipe e, até mesmo por isso, fui considerado o maior jogador da história do clube, além de ter uma rua com meu nome perto do Estádio Riazor. Espero que a temporada 2020/2021 seja levada com seriedade, como uma oportunidade de reconstrução. É um momento de reflexão para os dirigentes, técnico e jogadores. Tenho certeza que o Deportivo vai se reerguer e voltar ainda mais forte nos próximos anos! ... La situación actual del Deportivo La Coruña, con una posible caída a la Segunda División B, me pone muy triste. Principalmente porque sucedió exactamente 20 años después de nuestro histórico título de La Liga. Siempre he pensado en La Coruña como mi segundo hogar y estoy muy agradecido por todo lo que he vivido allí. Siempre me he dedicado al éxito colectivo del equipo y, aun así, fui considerado el mejor jugador en la historia del club, además de tener una calle con mi nombre cerca del estadio Riazor. Espero que la temporada 2020/2021 se tome en serio, como una oportunidad para la reconstrucción. Es un momento de reflexión para directivos, entrenadores y jugadores. ¡Estoy seguro de que Deportivo se levantará y volverá aún más fuerte en los próximos años! Pódese!