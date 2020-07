Tebas: «Llevo muchos años y todavía no me han cazado»

0

27/07/2020 16:59 h

Javier Tebas embarra el campo en el que se dirime la mayor chapuza histórica del fútbol español que puede acabar con el Deportivo en Segunda B tras no haber podido jugar la última jornada liguera. Ahora el presidente de la Liga no ha dudado en situarse como víctima de una supuesta campaña de acoso hacia su persona. A preguntas de Deportes Cuatro sobre si ve cierta persecución política o de algún organismo hacia su persona, manifestó: «No, no lo puedo saber. Uno ya está acostumbrado por desgracia a estas situaciones en los años que llevo de presidente. A la que hay una oportunidad, van a la cacería. Pero bueno, llevo muchos años y todavía no me han cazado».

En cualquier caso, el dirigente de la patronal de los clubes afirmó que no va a dimitir de su cargo por un caso en el que, al parecer, no solo obligó al Fuenlabrada a viajar a A Coruña con varios positivos por coronavirus en sus filas, sino que tomó la decisión de romper la unidad de horarios de la última jornada, es decir, aplazar únicamente el choque entre el Deportivo y el club madrileño, mientras el resto de la jornada se disputó con normalidad. «No me tengo que esconder. Si a alguno le tienen que cortar la cabeza será a mí, pero nunca al Fuenlabrada. Actué como creí que creí que actuar», ha afirmado. Además, recordó que ya ha tenido que lidiar con otros momentos parecidos durante su mandato. «Estuvo la crisis del Murcia y la Liga de 23, la del Elche y 21 en Primera, la del Guadalajara y 23 en Segunda, pero los tribunales han dado la razón siempre a la Liga de que la conducta fue la correcta», ha remarcado.

El domingo se responsabilizó en sus redes sociales del viaje del Fuenlabrada a A Coruña mediante este mensaje: «Queridos directivos, jugadores, técnicos y empleados del Fuenlabrada, seguisteis todas las instrucciones que os dio la Liga, el único responsable del viaje soy yo, quien tomó esa decisión. Nadie más. El fútbol os debe una. Ánimo, esta oportunidad llegará».