La Liga pretende ahora que los jugadores del Dépor se sometan el martes a controles PCR

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

26/07/2020 12:57 h

La Liga quiere que la plantilla del Deportivo se someta el martes a los PCR que se realizan, por norma, 48 horas antes de cada partido. Así se lo comunicó el pasado viernes por la noche, el inspector de la Liga a la entidad blanquiazul. Solo unas horas antes de que el Fuenlabrada comunicase que tenía 12 casos positivos más en su club, José García, el hombre que desde el primer día posconfinamiento sigue el cumplimiento del protocolo en el Deportivo, se puso en contacto telefónico con la entidad blanquiazul. Eran aproximadamente las nueve de la noche cuando informó de que los jugadores, cuerpo técnico y aquellas personas que tienen participación, directa o indirecta, en los partidos, debían someterse al citado control.

El procedimiento de convocatoria es similar al que se venía realizando cada semana de cara a realizar las pruebas dos días antes de los encuentros. Esta vez solo faltó la comunicación vía correo electrónico. Dado que la cita era para el martes (28 de julio) y desde el primer momento se especuló con la posibilidad de que la Liga quisiera disputar el Deportivo-Fuenlabrada el jueves (30 de julio), desde el club blanquiazul se trató de confirmar que el motivo de estos test estaba en que la organizadora de la competición seguía empeñada se jugase ese encuentro la próxima semana. Hasta el momento, no consta que haya habido respuesta por parte de la Liga.

Con 28 positivos oficiales en el Fuenlabrada, de los cuales, unos 20 parecen corresponder a jugadores, parece absurdo pensar que el jueves puede disputarse el encuentro, toda vez que no tendrá jugadores al verse obligados a estar aislados un mínimo de diez días. Sin embargo, la citación de la Liga sigue en pie. El club todavía no ha sido desconvocado. Lo que no está claro es que los jugadores blanquiazules vayan a acudir a realizar las pruebas. Este lunes, los rectores de la entidad coruñesa estudiarán la situación y decidirán. No obstante, son varios los futbolistas que no pueden acudir, al no encontrarse en A Coruña.

Aunque, oficialmente, el Deportivo todavía no ha dado por concluida la temporada, y sigue peleando por conseguir, como primera medida, que se repita la jornada, Fernando Vázquez dio a sus jugadores unos días de descanso, sin fecha de finalización, hasta que se sepa qué va a suceder. Y varios de los integrantes del plantel han apostado por salir de Galicia para disfrutar de unos días alejados del ruido que está habiendo por el caso Fuenlabrada. Otros, que acababan contrato o cesión, incluso se han despedido ya vía redes sociales dejando clara su intención de no regresar a A Coruña. Es el caso de Víctor Mollejo o el meta del Huesca, Jovanovic.

La llamada del pasado viernes por parte de la Liga es otro ejemplo del despropósito de la patronal en medio de la negligencia que ha supuesto el desplazamiento del Fuenlabrada a A Coruña el pasado lunes. Una actuación, que está poniendo a Javier Tebas contra las cuerdas. Su estrecha relación con el club madrileño, del que su hijo es secretario del consejo de administración, y el proceder de la Liga están dejando muy dañada la imagen su presidente que, según algunas fuentes, en la reunión de la comisión delegada mantenida el pasado jueves se mostró superado y dejó entrever la posibilidad de presentar su dimisión.

El paso al frente dado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, poniendo el caso, en lo que a la parte sanitaria se refiere, en manos de la fiscalía, puede acabar derivando en un proceso penal que incluso podría alcanzar al propio Javier Tebas.