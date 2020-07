La Liga da por suspendido el Deportivo-Fuenlabrada y sitúa al Elche en «play-off» de ascenso

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

Redacción 26/07/2020 16:24 h

El Deportivo-Fuenlabrada no se jugará. Así lo ha determinado la Liga y así se lo ha trasladado al Comité de Competición poco más de una hora después de que el Fuenlabrada emitiera un comunicado en el que mostraba su predisposición a acatar esta posibilidad. «Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los playoff de ascenso a LaLiga Santander».

El organismo que preside Javier Tebas Medrano, padre del secretario del consejo de administración del Fuenlabrada, Javier Tebas Llanas, no hace referencia en ningún momento a la situación en la que queda el Deportivo. No aclara si aboga por darle por ganado el partido, algo que no sería competencia suya tampoco. Solo se centra en su comunicado en elogiar «el enorme sacrificio que supone para el Fuenlabrada la renuncia a la posibilidad de disputar los play-off para sus jugadores abandonar lo conseguido con su esfuerzo y trabajo durante toda la temporada para facilitar el final de la competición al resto de clubes. Una renuncia difícil que hace todavía más encomiable la decisión adoptada». De esta forma, se olvida del Deportivo, la gran víctima de esta polémica.

De esta manera, la Liga se posiciona claramente a favor de la actitud mostrada por el Fuenlabrada, club que el pasado lunes cometió la negligencia de viajar a A Coruña sabedor de que cuatro miembros habían dado positivo en los PCR realizados el sábado y el domingo y que varios más podían desplazarse contagiados. De hecho, desde su llegada a la capital herculina, la cifra de positivos se ha elevado a 28. En este sentido, el club que preside Jonathan Praena ha insistido en todo momento que había seguido las directrices marcadas por el órgano que preside el padre del secretario de su consejo de administración.

La medida adoptada por la Liga llega, además, pocos días después de que hubiera comunicado al Deportivo que sus jugadores se hicieran el próximo martes los PCR, con lo que se intuía que pretendía celebrar el partido el día 30, aunque es obvio que la situación del Fuenlabrada, con unos 20 jugadores contagiados imposibilita esta disputa.

Sorprende, asimismo, el énfasis que hace el comunicado de la Liga sobre «la generosidad» mostrada por el Fuenlabrada, frente a otras actitudes que censura, en lo que parece un claro ataque al Real Club Deportivo de La Coruña: «Gestos así, que representan los valores deportivos del fútbol, afrontando un sacrificio individual en beneficio del colectivo, se hacen especialmente relevantes en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y en los que hemos visto pocas actitudes tan generosas».