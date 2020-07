La Liga cancela los PCR que iba a realizar a los jugadores del Deportivo

0

26/07/2020 20:36 h

Tras el anuncio de la suspensión del partido ante el Fuenlabrada, La Liga ha comunicado al Deportivo que los jugadores no deberán someterse a los PCR, que suelen realizarse 48 horas de disputar los encuentros, tal y como había anunciado la entidad el pasado viernes.

Desde el equipo herculino, se había tratado de confirmar si La Liga solicitaba que los deportivistas realizasen las pruebas en previsión de que se jugase el partido aplazado a lo largo de la próxima semana, pero no habían obtenido respuesta. Tras los diversos comunicados emitidos tanto desde La Liga como desde el Fuenlabrada, el aviso de que no se llevarán a cabo los PCR parece indicar que finalmente no se disputará el encuentro.