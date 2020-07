Javier Tebas intenta salvar al Fuenlabrada por su viaje: «El único culpable soy yo»

0

Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del @CFuenlabradaSAD , seguisteis todas las instrucciones que os dió @laliga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decision. NADIE más.

EL FUTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará. pic.twitter.com/0gkJRLbl5K — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 26, 2020

Por su parte, después de que la Liga emitiese un comunicado en el que anunciaba la suspensión definitiva del Deportivo - Fuenlabrada y que sería el Elche el jugaría la fase de ascenso, el Fuenlabrada ha respondido dejando claro que no renuncia» a disputar frente al Deportivo el último encuentro de la jornada de Segunda División suspendido por un brote de coronavirus. El club presidido por Jonathan Praena dejó claro a través de un comunicado oficial que muestra su «disposición» a enfrentarse al conjunto gallego «en el caso» de que sea viable cuando sus jugadores estén «aptos». Además, manifestó que no se considera fuera del play off y que queda pendiente de la resolución que den al caso «el resto de órganos competentes» sin descartar que la decisión pueda retrasar la disputa del choque a la primera semana del mes de agosto.

«Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD. El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos», aclaró.