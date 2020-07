No cuela: Tebas padre pretende salvar a su hijo en el caso Fuenlabrada

0

La Voz de Galicia Paulo Alonso

26/07/2020 18:16 h

Es difícil superar el cinismo del cruce de comunicados de este domingo entre LaLiga, que preside Javier Tebas Medrano, y el Fuenlabrada, con Javier Tebas Llanas como secretario de su consejo. Con el club en riesgo de descenso por una negligencia grave en plena pandemia, resulta enternecedora, primero, la disposición del equipo madrileño (asesorado por el hijo) a que no se juegue ya el partido de Riazor, algo que ya era imposible salvo que se pusisese patas arriba el frágil entramado del fútbol posconfinamiento. Después apareció la Liga (en la que manda el padre) para avanzarle al Comité de Competición lo que debe hacer: suspender definitivamente el encuentro pendiente, aupar al Elche al play off y ocultar el grave perjuicio al Deportivo por no jugarse toda la última jornada al mismo tiempo, como exige la reglamentación. No ahorró elogios la patronal, que representa a todos, hacia el Fuenlabrada. Le atribune una «generosidad deportiva» y «enorme sacrificio», al brindarse a no jugar con una «renuncia difícil», una predisposición que representa los «valores deportivos» y que encarna el «sacrificio individual en beneficio del colectivo», porque «pocas actitudes tan generosas» se han visto antes. El Nodo, vamos, que Tebas tanto debe añorar. Para dar verosimilitud al enjuague que salvaría de responsabilidad al Fuenlabrada (hijo) al poner el foco en LaLiga (padre), poco después el club se hizo el ofendido y recordó que no había renunciado al play off, sino que solo estaba dispuesto a aceptar lo que diga Competición. A la media hora la patronal le desmintió y recordó su predisposición al pacto. Más ruido para despistar.

Pero en realidad todo es enternecedor.

El mismo club y la misma patronal que tardaron dos días en comunicar los positivos del Fuenlabrada enlazaron cuatro delicados comunicados en menos de dos horas y media. Como si nada estuviese pactado de antemano. Seguro que no lo estaba.

Pero no cuela. Tebas, que había manifestado su voluntad de neutralidad en este asunto que afecta al club para el que trabaja su hijo, se unió a título personal a la fiesta de los abrazos. Será porque está a punto de renunciar a su sueldo de más de un millón de euros, como deslizó su coro hace unos días: «Seguisteis todas las instrucciones que os dio LaLiga, el único responsable de viajar a A Coruña soy yo, quien tomó esa decisión. Nadie más». Como la negligencia de un caso que acumula 28 positivos por covid-19 no es un tema menor, cabe esperar ya su renuncia al cargo del presidente de todos. Pero que nadie olvide una evidencia. La partida todavía no ha terminado, y puede pasar por el descenso del Fuenlabrada o la creación de una Segunda de 24 equipos. Por muy conmovidos que estén padre e hijo.

Comunicados al margen, resulta relevante la petición del Concello de A Coruña para que se conozcan todos los mensajes entre el club, el CSD, LaLiga y La Federación. Debe saberse la verdad, falta aún una solución y tienen que depurarse culpabilidades. El deportivismo quiere llegar hasta el final.