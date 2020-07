El hijo de Tebas y abogado del Fuenlabrada asegura que el club va a «demostrar» que no incumplió el protocolo

0

Madrid / Europa Press 25/07/2020 13:06 h

El abogado del CF Fuenlabrada, Javier Tebas Llanas, ha manifestado que el club estudia la posibilidad de tomar medidas legales para demostrar que no han incumplido el protocolo pese a los casos de coronavirus en la plantilla, que desencadenaron el aplazamiento de su partido ante el Deportivo y que varios equipos rechazaran la decisión tomada por La Liga y la Federación Española de Fútbol. «Tomaremos todas las medidas necesarias para demostrar que el club no ha incumplido el protocolo», aseguró Tebas Llanas en «El Transistor» de Onda Cero, además de no descartar emprender acciones legales contra el Consejo Superior de Deportes.

Según Llanas, el CSD ha afirmado «falsamente» que el equipo ha puesto deliberadamente en peligro la salud pública. «No podemos aceptar tales afirmaciones», añadió en este sentido el abogado del club de Fuenlabrada.

Asimismo, considera «injusto» el trato que da el CSD al CF Fuenlabrada. «Pedir el descenso administrativo para el Fuenlabrada me parece un castigo atroz. El CSD ha acusado al Fuenlabrada de un posible delito contra la salud pública, sin embargo avala partidos en los que se juntan 1.500 personas sin un solo test», criticó el abogado.

Dio su versión de lo sucedido: «Me enteré del primer positivo el sábado por la noche cuando nos dan las pruebas del laboratorio previas al partido, era un caso aislado. Primero se evalúa de si ha habido contacto estrecho con un jugador. Ninguno de los tres casos que saltan como positivo el domingo habían estado en contacto entre sí, eran personas de departamentos distintos», explicó.

«Antes de coger el avión se hace un nuevo test. Y el lunes por la tarde se determina que hay 5 o 6 casos y se determina que hay un brote y se para absolutamente todo. Ningún miembro de la expedición que subió al avión tuvo contacto estrecho con ningún positivo», añadió.

Así, considera que el club actuó en consecuencia a lo que marcan las autoridades sanitarias. «Los miembros del equipo dieron negativo y podían viajar a La Coruña porque así lo marca el protocolo. La expedición debía subirse a ese avión, no había otra opción», argumentó.

Por otro lado, Tebas Llanas habló de las críticas hacia su persona por ser hijo del presidente de La Liga, Javier Tebas. «Es algo con lo que tengo que cargar, es una crítica fácil», manifestó, antes de negar que ni él ni su padre tengan pensado dimitir de sus puestos.