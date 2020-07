La federación, obligada a decidir ya sobre la Segunda al agravarse el caso Fuenlabrada

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

A Coruña 25/07/2020 19:00 h

Los días pasan y comienzan a caer como losas en el número 60 de la calle Torrelaguna, sede de la Liga. Tanto, que empieza a aparecer el temor a que no pueda concluirse esta temporada de Segunda, que dejó en el alero un partido clave de liga regular y los play offs de ascenso. Y es que al margen del lío judicial, el hecho de tener a un equipo como el Fuenlabrada con 20 casos positivos confinados en un hotel de A Coruña y otros 8 en Madrid (ayer se conocieron 12 nuevos contagios), como mínimo en cuarentena hasta principios de agosto, hace poco viable poder terminar este campeonato sin dañar el siguiente. Un hecho que urge a tomar decisiones inmediatas, ante el estado de incertidumbre en el que se encuentra un tercio de los equipos de la Liga (Zaragoza, Girona, Almería, Elche, Fuenlabrada, Numancia y Deportivo). La opción del próximo curso de 24 equipos (con coruñeses y sorianos salvados) cobra fuerza.

¿Cuándo podría jugarse el Dépor-Fuenlabrada?

Difícil de predecir con exactitud cuando no dejan de aparecer positivos (28 tras el último recuento). El protocolo del Sergas deja claro que al menos hasta los primeros días de agosto no podrán salir de su encierro los últimos casos detectados: «Permanecerá en illamento no seu domicilio e cumprirá estas indicacións ata que leve 3 días sen síntomas, sempre que xa pasasen 10 días dende que estes comezaron, ou ata que o facultativo que o atendeu se llo indique». Es decir, si se cumple la normativa vigente, los jugadores del Fuenlabrada podrán abandonar el encierro entre el 30 de julio (los primeros) y el 4 de agosto, como muy pronto. Y como se supone que al menos necesitarían una semana de entrenamientos para prepararse mínimamente, el encuentro parece imposible que pudiera celebrarse antes de la semana de mediados de agosto.

¿Daría tiempo a jugarse los «play offs»?

Teniendo en cuenta que hay que reubicar 5 fechas (el aplazado de la liga regular y la ida y la vuelta de las semifinales y de la final por el ascenso), siguiendo un guion idílico sin contratiempos, el último encuentro podría celebrarse en los últimos días de agosto. El problema es que esta decisión de intentar acabar, además de arriesgada (Aragón y Cataluña son dos de las comunidades con mayor incidencia del covid-19 y tendría que haber partidos allí, en Gerona y en Zaragoza), dejaría a muchos equipos en desigualdad de cara al mercado de fichajes y pondría en peligro la próxima temporada.

¿Qué pasaría con el curso 2020-2021 si se decide continuar?

Tebas manifestó su intención de iniciar la próxima Liga el 12 de septiembre. Pero pensaba en que toda la Segunda hubiese concluido ya, concediendo permisos especiales para los equipos que llegasen lejos en la Champions (les aplazaría las primeras jornadas). Este plan saltaría por los aires si hasta los últimos días de agosto no se concluye el curso 2019-2020 de Segunda. Hay que tener en cuenta que los futbolistas tienen por convenio derecho a 30 días de vacaciones, de los que 21 deben ser consecutivos. Es decir, habría clubes que hasta la segunda quincena de septiembre no podrían empezar la pretemporada, que tendría que ser de al menos un mes (lo ideal son 6 semanas). El incio se iría así a mediados o finales de octubre.

¿Peligra la próxima Liga?

Las noticias desde el Hotel Finisterre son cada vez peores, por la reproducción de casos de coronavirus entre la expedición del Fuenlabrada. Algunas instituciones piden ya dar por finalizada esta temporada. Como la Federación Española de Fútbol, que según publicó Marca es partidaria de terminar la Liga sin jugar más.

Hay que tener en cuenta que la liga 2020-2021 debe finalizar en la primera quincena de mayo, puesto que a continuación se tiene que celebrar la Eurocopa. Por lo que el caso Fuenlabrada va a poner a la Liga y a la federación en la disyuntiva de tener que elegir: suspender los partidos que quedan, play off incluido, primero por salud y luego para salvaguardar que pueda completarse el próximo ejercicio (con sus derechos de televisión millonarios) o intentar jugar lo que falta de Segunda, con el riesgo de no poder terminar hasta finales de agosto, retrasando el inicio del curso 2020-2021. Si se diera por finalizada la actual liga sin jugarse lo que falta habría que determinar los descensos y el ascenso que falta. Más lío a la vista. Pero salvaguardaría el contrato televisivo del próximo curso.

Descanso en el Zaragoza al no conocer rival

Aragón es ahora mismo la zona más afectada por el covid-19 en España. Y en medio de ese drama, el Real Zaragoza trabaja aparentemente aislado pensando en el play off, aunque sigue sin conocer rival. Tal es la incertidumbre, que incluso el entrenador Víctor Fernández decidió el jueves dar por finalizados los entrenamientos de la semana, concediendo 3 días de descanso inusuales en plena competición. Como tercer clasificado en Liga, en teoría podría corresponderle el derecho al ascenso en caso de suspensión.

Malestar en el Almería por el prolongado retraso

«La nueva situación supone un serio hándicap, puesto que, además de no saberse cuándo se jugará, con lo que ello conlleva a nivel de entrenamientos y de puesta a punto, el Almería no va a poder utilizar el campo anexo para trabajar porque el césped tiene que ser remodelado con miras a la próxima temporada», indicó el club en su web. En el plano deportivo, el delantero Iván Barbero reconoció que la situación de espera «es una inestabilidad mental que debes regular para estar lo más tranquilo posible».

Incertidumbre en el Girona tras la suspensión

La provincia de Gerona es otro de los puntos rojos en el mapa del coronavirus, pero su equipo de fútbol trata de aislarse de todo ello enfocándose única y exclusivamente en finalizar cuanto antes la temporada. Su primer partido contra el Almería fue aplazado y la Liga ya les informó de que por el momento no hay fecha para su celebración, ya que primero debe resolverse lo que vaya a pasar con el Fuenlabrada. Una decisión que está causando una gran incertidumbre tanto en el club como en la plantilla.

El Elche pide jugar el «play off» y sanción al Fuenlabrada

«Estamos ya para competir y esperemos que el partido ante el Real Zaragoza sea lo antes posible. Esperamos que la resolución del encuentro en Riazor sea lo antes posible porque el equipo está listo para jugar el play off». Son las palabras de Pere Milla, hombre fuerte del vestuario ilicitano. Y es que el Elche está seguro de que la federación debe sancionar ya al Fuenlabrada y con ello les permitiría jugar de inmediato la fase de ascenso. Una reclamación que han llevado a los tribunales deportivos.

El Numancia y Soria exigen una liga de 24 equipos

«La no visibilización de los positivos del Fuenlabrada autoriza a jugar la última jornada y los resultados son los que son, pero no en igualdad de condiciones, que es lo mínimo que se le puede pedir a una competición deportiva. Que se mantenga la estructura de esta Liga de 24 clubes sería la solución salomónica más adecuada», explicó el viernes el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que se sumó de esta forma a las reivindicaciones que el club realiza ante la justicia deportiva.

Un solo positivo lleva a dar por finalizada la liga checa sin descensos

A diferencia de España, la Liga de la República Checa (ALF) anunció que finaliza el torneo a falta de seis encuentros debido a un caso de covid-19, que ha obligado a confinar a todo el equipo. «Tras la obligada cuarentena del club de Opava no es posible acabar la temporada en las fechas que habían acordado los clubes (el 2 de agosto)», explicó la ALF en un comunicado.

El club en cuestión, que se estaba jugando la permanencia, seguirá en Primera División, ya que se ha optado por no ejecutar los descensos, ampliando a 18 escuadras el elenco para la próxima temporada. Sin embargo, sí habrá campeón, el Slavia Praga, y los cinco equipos con pase a la fase de clasificación de los torneos europeos son el Slavia, Victoria Pilsen, Sparta Praga, Jablonec y Liberec.

Rumanía, en la misma línea

Todavía no hay una decisión firme, pero la liga rumana apunta a seguir el mismo desenlace de la competición checa tras el brote de coronavirus detectado en los dos grandes del país transilvano: el Cluj (26, al cierre de esta edición) y el Dinamo de Bucarest (18).

Este último equipo, en plena lucha por evitar el descenso, ya ha tenido que ir aplazando encuentros a lo largo de la temporada y le restarían por jugar 7. El día 2 de agosto la federación rumana debe trasladar a la UEFA los resultados finales, por lo que ya es inviable terminar la Liga.

En Rumanía ya hablan de proclamar campeón al que tenga mejor coeficiente de puntos y de no ejecutar descensos (el Hermannstadt del gallego Rubén Albés se vería beneficiado por ello).