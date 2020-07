La federación debe pronunciarse ya sobre la Segunda de 24 equipos

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

24/07/2020 18:57 h

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, ya tiene sobre la mesa la posibilidad de que la próxima Segunda División tenga 24 equipos, incluidos el Deportivo y el Numancia, que no habían descendido matemáticamente antes de la última jornada, que quedó adulterada al no disputarse todos sus partidos al mismo tiempo, como marca la reglamentación. El tema cobra vida después de que Competición se declarase el miércoles no competente para resolver este asunto, porque en su misma resolución derivó una reclamación expresa del club soriano a la secretaría general de la RFEF. Sería un primer paso q deberá producirse de forma urgente sobre un complejo entramado normativo, el de la ampliación de la Segunda División en la temporada 2019-20, que requiere de la anuencia posterior de LaLiga. Pero un sí de la federación podría ser casi definitivo.

Competición sí trata este tema en su respuesta a una petición del Numancia, y no a la del Deportivo, porque la reclamación del club coruñés se hizo en otros términos distintos, y no recogía de forma expresa la ampliación de la categoría, algo que sí plantea ya en su escrito de apelación.

El Numancia reclamó ante Competición cuatro asuntos: la anulación de los partidos de la última jornada de Segunda con equipos involucrados en la lucha por le play off o por la permanencia (ya que no se disputaron a la vez, como exige la reglamentación vigente); la ampliación de «la Segunda División en dos plazas adicionales, con el fin de respetar y proteger los derechos de aquellos dos clubes directamente perjudicados por la afectación a la integridad de la competición derivada del acuerdo de aplazamiento acordado por la LNFP»; de forma subsidiaria la indemnización en caso de descenso a Segunda División B; y por último «medidas disciplinarias» contra el Fuenlabrada por el irregular viaje a A Coruña con positivos en su expedición. Y recuerda, como argumento de fondo, que «la fundamentación de tales peticiones se realizan entendiendo que la suspensión del partido de dicha jornada que debía disputarse entre el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD y el CF Fuenlabrada, SAD, y el mantenimiento de resto de partidos, supone una clara alteración de la integridad de la competición».

Competición no se pronuncia, pues «considera que carece de competencia para pronunciarse sobre lo solicitado por el CD Numancia de Soria, SAD en los puntos primero, segundo y tercero arriba transcritos». Sin embargo, pone sobre la mesa de la Secretaría General los tres temas, incluido el de la ampliación de la próxima Segunda: «Este Comité acuerda de forma simultánea a su declaración de falta de competencia para conocer de la impugnación presentada en cuanto afecta a lo solicitado en los puntos citados, el traslado de la misma a la Secretaría General de la RFEF para que le dé el curso que corresponda». Y ese es el punto clave, pues el organismo que preside Luis Rubiales puede poner de forma oficial sobre la mesa la ampliación de la próxima temporada en la categoría de plata, con 24 equipos y sin ejecutar los descensos matemáticos del Deportivo y el Numancia por que se considerase adulterada la última jornada al no celebrarse todos los encuentros al mismo tiempo.

De forma paralela, en ese escrito de respuesta a la petición del Numancia, Competición decidió incoar un procedimiento disciplinario extraordinario al Fuenlabrada, un proceso al que incorpora « las solicitudes formuladas en análogo sentido por el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, y por el Elche CF, SAD, al efecto de resolver todos los procedimientos en una única resolución». Porque en ese punto sí fueron coincidentes los escritos de tres de los clubes que se consideran directamente perjudicados por la suspensión del partido de Fuenlabrada en Riazor mientras que se instó a disputar el resto d ela jornada el pasado lunes 20 de junio.